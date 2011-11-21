آلودگی هوا بر ناباروری اثر می گذارد

همایون عباسی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: انجام این روش علمی در هفته‌های اول بارداری صورت می‌گیرد که به این دلیل امکان تشخیص جنین‌های سالم یا ناسالم وجود ندارد.

وی بیان داشت: امکان کاهش تعداد جنین‌ها در چند قلوزاها از طریق یک روش علمی جدید به نام فتال ریداکشن وجود دارد که ریسک انجام آن بالا است.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران شاخه اصفهان ادامه داد: در این روش امکان اینکه جنین‌های سالم را کاهش دهیم و جنین‌های که شاید با نقصی روبرو هستند باقی بماند وجود دارد.

وی تصریح کرد: در روش علمی ذکر شده مثلا اگر یک فردی هشت قلو باردار باشد، امکان رساندن جنین‌ها به دو تا هست اما اینکه دو جنین باقی مانده سالم هست، مشخص نیست.

عباسی با اشاره به اینکه مقالات متعددی در زمینه تاثیرات مخرب موبایل و BTS بر بارداری زنان و مردان وجود دارد اما متناقض هم است، افزود: تحقیقات زیادی در این رابطه در ایران انجام گرفته اما هنوز جامعه پزشکی به نتیجه قطعی نرسیده است.

عباسی تاثیر آلودگی هوا بر ناباروری را انکار نکرد و گفت: مواد سمی که سبب آلودگی هوا می‌شود عامل بسیاری از بیماریها و از جمله ناباروری می‌شود.

وی که امکان چند قلو زایی در روش IVF به عنوان یک روش لقاح مصنوعی زیاد است، بیان داشت: در روش تحرک تخمدان و داروهایی که برای این روش به کار می‌رود در اکثر مواقع سبب شده که تخمدان‌های بیش از حد معمول تخمک بسازند وبا چند قلوزایی در زنان باردار مواجه شویم.