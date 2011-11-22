ساخت برنامه جانبازان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید مجموعه برنامه "پندار" در قالب مستند نمایشی به تهیه کنندگی محمد تاجیک از امروز سه شنبه اول آذر مقابل دوربین میرود.
- فیلم سینمایی "آن که دریا میرود" به مناسبت هفته بسیج چهارشنبه دوم آذر ساعت 20:45 به کارگردانی آرش معیریان از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم محصول ایران سال 1385 است و در ژانر خانوادگی با بازی هومن سیدی، افشین هاشمی، پرویز چابهاری و غزاله غضنفری به روی آنتن میرود.
- "آخرین دعوت" در 12 قسمت 45 دقیقهای به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی مهران رسام عنوان مجموعه ای از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که از یکشنبه 6 آذر جایگزین سریال "حس سوم" ساخته مهدی فخیم زاده میشود.
- "فسیلها" به کارگردانی کورش شاملو درباره اسرار پنهان زمین جمعه 4 آذر ساعت 18 در 60 دقیقه به روی آنتن میرود.
- مراحل تولید و ضبط برنامه درباره جانبازان از امروز اول آذر با حضور یک گروه برنامهساز از شبکه آموزش در آسایشگاه ثارالله به سرپرستی دکتر اسماعیل آذر آغاز شده است. در این برنامه که جانبازان استان تهران میهمان آسایشگاه ثارالله میشوند، دکتر اسماعیل آذر با آنها به مشاعره و گفتگوی ادبی میپردازد و همچنین در خصوص جایگاه و مقام جانباز در ادبیات ایران به سخنرانی خواهد پرداخت.
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