به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس سازمان امور اراضی کشور و فرمانده هواپیمایی فراجا در محل این سازمان برگزار شد.

در این دیدار که با حضور داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، سرتیپ دوم خلبان جلال منصوری‌نژاد، فرمانده هواپیمایی فراجا و سرهنگ اسماعیل افشاری مقدم، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی برگزار شد، رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری‌ها و ظرفیت‌های نوین در مدیریت و حفاظت از اراضی، بر ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی و پایشی گفت: استفاده از ظرفیت‌های هوایی می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر وضعیت اراضی و افزایش سرعت و دقت در بازدیدهای میدانی و نظارت بر اراضی مؤثر باشد.

نامدار با اشاره به گستردگی اراضی تحت مدیریت و نظارت سازمان امور اراضی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های تخصصی و انتظامی را برای ارتقای فرآیندهای نظارتی ضروری دانست و بر توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش یگان حفاظت سازمان در صیانت از اراضی، ادامه داد: استفاده از ابزارهای فناورانه و ظرفیت‌های هوایی می‌تواند به افزایش اشراف اطلاعاتی و میدانی بر اراضی کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مأموریت‌های مرتبط با حفاظت از اراضی را فراهم آورد.

آمادگی هوافراجا برای همکاری در پایش هوایی اراضی

در ادامه این نشست فرمانده هواپیمایی فراجا با تشریح ظرفیت‌های این مجموعه، از آمادگی مجموعه تحت امر برای همکاری با سازمان امور اراضی کشور در زمینه تصویربرداری هوایی، پایش اراضی و پشتیبانی از مأموریت‌های میدانی خبر داد.

سردار جلال منصوری‌نژاد با اشاره به گستردگی مأموریت‌های هواپیمایی فراجا و استقرار ظرفیت‌های پروازی در نقاط مختلف کشور گفت: هواپیمایی فراجا علاوه بر مأموریت‌های انتظامی، در برنامه‌های مختلف امدادی، عملیاتی و پشتیبانی نیز مشارکت می‌کند و این ظرفیت می‌تواند در اختیار مأموریت‌های تخصصی مورد نیاز دستگاه‌های مختلف قرار گیرد.

وی افزود: در صورت نیاز سازمان امور اراضی کشور، امکان استفاده از ظرفیت‌های هوایی موجود برای بازدید، تصویربرداری و پایش مناطق مختلف وجود دارد و می‌توان متناسب با نیازهای سازمان، این همکاری را توسعه داد.

منصوری‌نژاد تأکید کرد: استقرار ظرفیت‌های هوایی فراجا در مناطق مختلف کشور این امکان را فراهم می‌کند که در صورت نیاز، مأموریت‌های تصویربرداری و بازدید هوایی با سرعت بیشتری انجام شود.

منصوری‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در هوافراجا، آمادگی این مجموعه را برای تقویت همکاری با سازمان امور اراضی در حوزه‌های تخصصی و عملیاتی اعلام کرد.

استفاده از ظرفیت هوایی برای افزایش دقت در پایش اراضی

در ادامه، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت پایش مستمر اراضی، بر استفاده از ظرفیت‌های هوایی در مأموریت‌های این یگان تأکید کرد.

سرهنگ اسماعیل افشاری اقدم تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی اراضی و ضرورت نظارت مستمر بر آنها، استفاده از ابزارهای مدرن و ظرفیت‌های هوایی را به یکی از نیازهای مهم در فرآیند پایش و حفاظت از اراضی تبدیل کرده است.

وی افزود: تصویربرداری هوایی می‌تواند در کنار اطلاعات و داده‌های موجود، به کارشناسان و نیروهای حفاظتی کمک کند تا شناخت دقیق‌تری از وضعیت اراضی داشته باشند و در صورت مشاهده تغییرات یا موارد مشکوک، بررسی‌های لازم را با سرعت بیشتری انجام دهند.

افشاری اقدم همچنین بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های تخصصی سازمان امور اراضی و هوافراجا در اجرای مأموریت‌های مشترک تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم ارتباط و هماهنگی میان سازمان امور اراضی کشور تأکید و مقرر شد ظرفیت‌های موجود در حوزه تصویربرداری و پایش هوایی، متناسب با نیازهای سازمان امور اراضی، در مأموریت‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌های همکاری مشترک در این حوزه بیش از پیش تقویت شود.