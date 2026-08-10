شنیدن یک تفکر موسیقایی میان ۲ سنت؛ آلبوم «رسم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «رسم» با هنرمندی نجمه صغیر و علیرضا صغیر مشتمل بر پنج قطعه در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفت.
نجمه صغیر درباره این اثر نوشته است:
رسم حاصل تأملی موسیقایی میان ۲ سنت است؛ میراث مقامهای کهن ایران و زبان موسیقی دستگاهی امروز.
این آلبوم نه بازسازی گذشته است و نه روایت صرفِ اکنون؛ بلکه جستوجویی شخصی برای یافتن پیوندی زنده میان نظامهای مدال، ایقاعها و فرمهایی است که در گذر زمان چهرهای دیگر یافتهاند. در این میان، عود روایتگر مسیری است که از مطالعه و پژوهش آغاز شده و در تجربه، بداهه و آفرینش موسیقایی به صدا درآمده است.
در بخشی از این مسیر، یار همیشه همراهم، برادرم علیرضا، با نوای تمبک به این روایت رنگی دیگر بخشیده و بر غنای گفتگوی نغمهها افزوده است.
رَسم پژواکی است از گفتگوی گذشته و حال؛ تلاشی برای شنیدن آنچه در میان قرنها همچنان زنده مانده است.
«عشیران»، «سه گاه»، «نهفت، کرد»، «ضربی عشیران» و «هزج راست» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.
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