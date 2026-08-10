تاکید سازمان لیگ بسکتبال بر عدم ثبت قراردادهای داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت های باشگاهی در سطوح مختلف مردان و زنان، فعال بودن پنجره نقل و انتقالاتی و در راستای ایجاد نظم و انضباط حقوقی شرایط حاکم بر قراردادهای بازیکنان و عوامل فنی و اجرایی تیم های شرکت کننده در مسابقات، این سازمان طی اطلاعیه ای امتناع از انعقاد قراردادهای داخلی و لزوم ثبت آنها در سامانه ملی بسکتبال را مورد تاکید و توجه قرار داد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو تاکیدات همیشگی مبنی بر عدم قرارداد داخلی بازیکنان و اعضای کادر فنی و اجرایی با باشگاه ها و با در نظر گرفتن بروز برخی مشکلات قراردادی طی فصول گذشته، موکدا اعلام می گردد انعقاد هرگونه قرارداد داخلی فی مابین بازیکنان و اعضای کادر فنی و اجرایی با باشگاه ها فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا قراردادهای ثبت شده در سامانه ملی بسکتبال ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

این موضوع شامل همه بازیکنان داخلی و خارجی و اعضای کادر فنی و اجرایی شاغل در سطوح مختلف مسابقات مردان و زنان می شود.