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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

تاکید سازمان لیگ بسکتبال بر عدم ثبت قراردادهای داخلی

تاکید سازمان لیگ بسکتبال بر عدم ثبت قراردادهای داخلی

سازمان لیگ بسکتبال طی اطلاعیه ای بر عدم انعقاد قراداد داخلی فی مابین بازیکنان و مربیان با باشگاه ها و لزوم ثبت آنها در سامانه ملی بسکتبال تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت های باشگاهی در سطوح مختلف مردان و زنان، فعال بودن پنجره نقل و انتقالاتی و در راستای ایجاد نظم و انضباط حقوقی شرایط حاکم بر قراردادهای بازیکنان و عوامل فنی و اجرایی تیم های شرکت کننده در مسابقات، این سازمان طی اطلاعیه ای امتناع از انعقاد قراردادهای داخلی و لزوم ثبت آنها در سامانه ملی بسکتبال را مورد تاکید و توجه قرار داد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو تاکیدات همیشگی مبنی بر عدم قرارداد داخلی بازیکنان و اعضای کادر فنی و اجرایی با باشگاه ها و با در نظر گرفتن بروز برخی مشکلات قراردادی طی فصول گذشته، موکدا اعلام می گردد انعقاد هرگونه قرارداد داخلی فی مابین بازیکنان و اعضای کادر فنی و اجرایی با باشگاه ها فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا قراردادهای ثبت شده در سامانه ملی بسکتبال ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

این موضوع شامل همه بازیکنان داخلی و خارجی و اعضای کادر فنی و اجرایی شاغل در سطوح مختلف مسابقات مردان و زنان می شود.

کد مطلب 6912673

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