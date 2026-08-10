نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص جزیره خارگ اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه جزیره و ضرورت توجه به رفاه حال شهروندان، موضوع افزایش تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌های عرضه سوخت خارگ از سوی بخشداری پیگیری شد.

وی افزود: در همین راستا درخواست بخشداری از مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر و مجموعه پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه خارگ مطرح شد و با همکاری و پیگیری انجام‌شده، تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌های جزیره افزایش یافت.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: این اقدام موجب تسهیل فرآیند سوخت‌گیری، کاهش مشکلات و انتظار شهروندان و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی در جزیره شده است.

حسین‌پور با تقدیر از همکاری مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر و مسئولان و کارکنان پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه خارگ، گفت: ارائه خدمات مطلوب به مردم جزیره خارگ نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است و بخشداری نیز موضوعات مرتبط با رفاه و مطالبات شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموعه پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر و ناحیه خارگ که در پاسخ به این مطالبه و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان همکاری کردند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.