نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص جزیره خارگ اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه جزیره و ضرورت توجه به رفاه حال شهروندان، موضوع افزایش تعداد کارتهای سوخت جایگاههای عرضه سوخت خارگ از سوی بخشداری پیگیری شد.
وی افزود: در همین راستا درخواست بخشداری از مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر و مجموعه پخش فرآوردههای نفتی ناحیه خارگ مطرح شد و با همکاری و پیگیری انجامشده، تعداد کارتهای سوخت جایگاههای جزیره افزایش یافت.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: این اقدام موجب تسهیل فرآیند سوختگیری، کاهش مشکلات و انتظار شهروندان و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی در جزیره شده است.
حسینپور با تقدیر از همکاری مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر و مسئولان و کارکنان پخش فرآوردههای نفتی ناحیه خارگ، گفت: ارائه خدمات مطلوب به مردم جزیره خارگ نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی و خدماترسان است و بخشداری نیز موضوعات مرتبط با رفاه و مطالبات شهروندان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: از مجموعه پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر و ناحیه خارگ که در پاسخ به این مطالبه و بهبود شرایط خدمترسانی به شهروندان همکاری کردند، تقدیر و تشکر میکنیم.
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