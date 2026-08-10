۳۰ داستان به مرحله نهایی جایزه ادبی «ارغوان» رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب هشتمین دوره جایزه داستاننویسی «ارغوان» متشکل از میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، عالیه عطایی و فرشته نوبخت ۳۰ داستان را برای شرکت در مرحله داوری این دوره از جایزه معرفی کردند.
اسامی این آثار و نویسندگان آنها بدون اولویت به شرح زیر است:
۱ـ مینا هاشمی، کفترها شبکورند
۲ـ مهسا کیا، یادداشتهای اتاق ۴۳
۳ـ مریم فریدونی جمالزاده، چراغها را من روشن میکنم
۴ـ سیده صوفیا امامینیا، هتل لاله، اتاق ۲۳۷
۵ـ مهسا سلیمانی، فردا
۶ـ اردشیر یوسفزادگان، همچو هم
۷ـ نیوشا نادری، خارپشتهای عاشق
۸ـ زهرا شاهحسینی، جهان کوچک من
۹ـ امیرحسین عزتی مقدم، سردرد
۱۰ـ حامد امینی، سفر به انتهای شب
۱۱ـ گندم جمالپور، منزوی
۱۲ـ آرینا محمودی، خاکسپاری
۱۳ـ ژینا زارع، شکم ملخ
۱۴ـ فاطمه محبیزاده، اصالت اثر تایید نشد
۱۵ـ محمد حسین رمضانی، ببری خان
۱۶ـ ملیکا چالی، ایستگاه آخر
۱۷ـ صبا آقاجانی، صبح روز بعد
۱۸ـ گلنوش نیکخوی، اسطوخودوس نجاتم بده
۱۹ـ زهرا فرخی، مثل همه روزها
۲۰ـ سحر صبور، اگر سیمینبر
۲۱ـ نیلوفر امیری، ونوشه
۲۲ـ محبوبه شیرزاد، دفترچه بقا
۲۳ـ متین ضرغامی، شیشه چسبخورده و دکمه دوخته نشده
۲۴ـ مطهره کسرایی، شببیداری لعنتی
۲۵ـ شقایق برادران، ته فنجان
۲۶ـ فاطمه نهاوندی، فردا و بخت پلاک ۵۴ خیابان ششم شرقی
۲۷ـ محمد حسین خاتمیفر، مرد با اصول
۲۸ـ بنیامین نبهانی، بمبی برای استعمال شخصی
۲۹ـ سپیده افشاری، خروج
۳۰ـ سید علیرضا میرمصطفوی، فردا بهتر میشم
هشتمین جایزه ادبی ارغوان با موضوع «فردا» و با دبیری اوژن حقیقی ویژه جوانان زیر ۳۰ سال برگزار میشود و هیات داوران آن احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان هستند.
جزییات اختتامیه این جشنواره به زودی اعلام خواهد شد.
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