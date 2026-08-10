اتصال سامانه دفاتر اسناد رسمی به مراجع مرتبط در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی به یکی از موضوعات مهم در مسیر تسهیل ارائه خدمات ثبتی تبدیل شده است؛ موضوعی که قرار است با اتصال مراجع مرتبط، نیاز مردم به مراجعه حضوری برای دریافت استعلام‌های مختلف را کاهش دهد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی به سایر دستگاه‌ها گفت: برای استعلام‌های مراجع مربوط از جمله دارایی، شهرداری و تأمین اجتماعی، مهلت یک‌ساله تعیین شده است و باید در این بازه زمانی اتصال سامانه‌ها محقق شود.

وی افزود: برخی مراجع از جمله سازمان امور مالیاتی اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده‌اند و برخی مراجع دیگر نیز که مسئولیت داشته‌اند، این اقدام را انجام داده‌اند، اما متأسفانه تعدادی از مراجع هنوز این اتصال را برقرار نکرده‌اند.

خندانی ادامه داد: قوه قضاییه به‌شدت پیگیر است که اتصال سامانه‌ها محقق شود. حسن این اتصال آن است که هم قانون اجرا می‌شود و هم در نحوه ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی تسهیلگری اتفاق می‌افتد؛ به‌گونه‌ای که مردم دیگر نیاز ندارند برای دریافت استعلام‌ها به مجموعه‌های مختلف به صورت فیزیکی مراجعه کنند و در وقت و انرژی آنها صرفه‌جویی می‌شود.