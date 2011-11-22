مداحان از خواندن اشعار سخیف پرهیز کنند/ مقتل خوانی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد ظهر سه شنبه در جمع هیئتهای مذهبی آذربایجان شرقی افزود: مداحان مقتل خوانی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به کنگره شعر عاشورایی گفت: مداحان اهل بیت با بهره گیری از اشعار شاعران که دارای مزامین غنی عاشورایی است می توانند در عزاداری ها به شعر خوانی و بیان مصیبت بپردازند.

وی همچنین اظهار داشت: در مجالس عزاداری از بحث های قومیتی و بیان اختلافات پرهیز شود که دامنه اختلافات را در میان مردم افزایش می دهد.

روحانی نژاد یاد آور شد: مداحان در سخنرانی های خود به موضوعات سیاسی همچون بیداری اسلامی در سراسر دنیا و همسویی آنها با انقلاب اسلامی ایران و اصل ولایت پذیری اشاره کنند.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی متعلق به مردم است، گفت: هیئات مذهبی و مجالس عزاداری امام حسین متعلق به مردم بوده و همواره در طول تاریخ شاهد حمایت مردمی بودیم که اوج این حمایت ها را مردم در سال 98 به معرض نمایش گذاشتند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات کشور در بخش دیگری از سخنان خود از هیئات مذهبی خواست تا در کتیبه ها و پرچم های عزاداری به سخنان و گفته های ائمه معصومین و سید شهدا و امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اشاره کنند.