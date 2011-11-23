تیم فوتسال فولاد ماهان با گسترش فولاد رقابت حساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد ماهان دیگر تیم اصفهانی که تساویهای پیاپی این تیم در سه هفته اخیر، حوصله هوادارانش را سر برده در حالی روز پنجشنبه به مصاف گسترش فولاد تبریز می‌رود که تیم تبریزی طی سالهای گذشته همواره یکی از تیم‌های مدعی بوده و دیدار فولاد ماهان و حفاری بدون شک یک دیدار سنگین خواهد بود .

به هر حال پس از بازی تیمهای فولاد سپاهان و فولاد خوزستان در لیگ برتر، داربی فولادیهای فوتسال در اصفهان باعث خواهد شد نام فولاد بارها و بارها در طی چند روز آینده شنیده و گفته شود .

فیروزصفه، تیم جوان اصفهان هم روز پنجشنبه با شرکت ملی حفاری بازی می‌کند، شاگردان احمد باغبانباشی که از ۱۱ بازی تنها ۱۲ امتیاز کسب کرده‌اند، نمی‌خواهند مقابل شرکت ملی حفاری امتیاز از دست دهند زیرا در این صورت دیگر نمی‌توانند به صعود به جمع ۵ تیم اول جدول رده‌بندی لیگ برتر امیدی داشته باشند .

برنامه روز دوم هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است :

۳/۹/۹۰- هفته دوازدهم - ساعت ۱۶

* فولاد ماهان اصفهان - گسترش فولاد تبریز - پیروزی - اصفهان

* دبیری تبریز - میثاق تهران - علوم پزشکی - تبریز

* لبنیات ارژن شیراز - پیروزی تهران - شهید ابوالفتحی - شیراز