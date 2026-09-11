به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه بیستم شهریورماه با برگزاری چهار دیدار باقی‌مانده از روز دوم به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای این هفته تیم فوتسال فولاد هرمزگان نماینده استان هرمزگان در خانه شهرداری ساوه به میدان رفت و در دیداری پرگل موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد.

شهرداری ساوه نیمه نخست را بهتر آغاز کرد و با به ثمر رساندن دو گل در مقابل تک گل فولاد هرمزگان با برتری ۲ بر یک به رختکن رفت. تک گل فولادی‌ها در نیمه نخست توسط محمد بنی‌اسدی بازیکن بومی و هرمزگانی این تیم به ثمر رسید.

فولاد هرمزگان در نیمه دوم برای جبران نتیجه وارد زمین شد و محمدرضا هاشمی‌پور گل تساوی را برای نماینده هرمزگان به ثمر رساند تا بازی از نو دنبال شود.

در حالی که شهرداری ساوه برای رسیدن به گل برتری فشار زیادی روی دروازه فولاد هرمزگان وارد می‌کرد، محمد بنی‌اسدی در دقایق پایانی بار دیگر موفق به گلزنی شد تا فولادی‌ها برای نخستین بار در این مسابقه پیش بیفتند.

در ادامه و در فاصله چند ثانیه مانده به پایان بازی مهدی زاهدی گل چهارم فولاد هرمزگان را به ثمر رساند تا شاگردان علی امیری با یک بازگشت تماشایی شهرداری ساوه را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهند.

با این پیروزی فولاد هرمزگان ۹ امتیازی شد و در رده سوم جدول لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفت و تنها یک امتیاز با پالایش نفت بندرعباس ۱۰ امتیازی فاصله دارد.

فولاد هرمزگان در هفته پنجم این رقابت‌ها جمعه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۹ در سالن اروند سورو بندرعباس میزبان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.

پالایش نفت بندرعباس دیگر نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتسال نیز در هفته چهارم در خانه مقابل سن‌ایچ ساوه به تساوی یک بر یک رضایت داد.

این تیم در هفته پنجم پنجشنبه ۲۶ شهریورماه از ساعت ۱۷ در اصفهان میهمان گیتی‌پسند خواهد بود.