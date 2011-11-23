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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

حجت الاسلام صفی یاری:

ترویج تفکر بسیجی بهترین شیوه برای مقابله با معضلات فرهنگی است

ترویج تفکر بسیجی بهترین شیوه برای مقابله با معضلات فرهنگی است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: داشتن تفکر بسیجی بهترین شیوه برای مقابله با معضلات فرهنگی در جامعه است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ایام هفته بسیج، اظهار داشت: تنها رمز پیشرفت، سعادت و فائق ‌آمدن بر مشکلات و معضلات فرهنگی در جامعه کنونی برخورداری از تفکر و دانش بسیجی است و همه باید در راستای ترویج این تفکر ناب قدم بردارند.

وی با اشاره به اینکه تفکر و دانش علمی عصر حاضر متشکل از بصیرت و آگاهی عمیق نیروهای بسیجی در عرصه های مختلف است، افزود: بسیج شجره طیبه ای است که با چاشنی اخلاص و تعبد عجین شده و درخت انقلاب را تنومند و پربار کرده است و امروز نیز نظام اسلامی با بهره گرفتن از این تفکر ارزشمند در اوج افتخار و اقتدار قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان بسیج را مکتب اخلاص و ایمان قلبی بنده به پروردگار دانست و افزود: مهمترین ویژگی هر بسیجی ولایتمداری و پیرو خط رهبری بودن است که این دو ویژگی از شاخص ترین ویژگی های اخلاقی و انقلابی در جامعه به شمار می رود.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه بسیج تنها یک سازمان و گروه خاص نیست، بیان کرد: جامعه امروز ایران اسلامی نیازمند ترویج هرچه بیشتر و بهتر تفکر ناب بسیجی در جبهه فرهنگی در راستای مقابله با توطئه ها و دسیسه های دشمنان و استکبار است.

وی در پایان اعلام کرد: هرکس با اصول اسلامی انقلاب و ولایتمداری پیمان بسته باشد و به اصول و ضوابط آن پایبند باشد، بسیجی است و امروز ایران اسلامی به عنوان الگوی دیگر کشورهای مسلمان در راستای ترویج این تفکر ناب در حال پیش روی و گسترش است.

کد مطلب 1467792

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