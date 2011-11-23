ترویج تفکر بسیجی بهترین شیوه برای مقابله با معضلات فرهنگی است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ایام هفته بسیج، اظهار داشت: تنها رمز پیشرفت، سعادت و فائق ‌آمدن بر مشکلات و معضلات فرهنگی در جامعه کنونی برخورداری از تفکر و دانش بسیجی است و همه باید در راستای ترویج این تفکر ناب قدم بردارند.

وی با اشاره به اینکه تفکر و دانش علمی عصر حاضر متشکل از بصیرت و آگاهی عمیق نیروهای بسیجی در عرصه های مختلف است، افزود: بسیج شجره طیبه ای است که با چاشنی اخلاص و تعبد عجین شده و درخت انقلاب را تنومند و پربار کرده است و امروز نیز نظام اسلامی با بهره گرفتن از این تفکر ارزشمند در اوج افتخار و اقتدار قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان بسیج را مکتب اخلاص و ایمان قلبی بنده به پروردگار دانست و افزود: مهمترین ویژگی هر بسیجی ولایتمداری و پیرو خط رهبری بودن است که این دو ویژگی از شاخص ترین ویژگی های اخلاقی و انقلابی در جامعه به شمار می رود.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه بسیج تنها یک سازمان و گروه خاص نیست، بیان کرد: جامعه امروز ایران اسلامی نیازمند ترویج هرچه بیشتر و بهتر تفکر ناب بسیجی در جبهه فرهنگی در راستای مقابله با توطئه ها و دسیسه های دشمنان و استکبار است.

وی در پایان اعلام کرد: هرکس با اصول اسلامی انقلاب و ولایتمداری پیمان بسته باشد و به اصول و ضوابط آن پایبند باشد، بسیجی است و امروز ایران اسلامی به عنوان الگوی دیگر کشورهای مسلمان در راستای ترویج این تفکر ناب در حال پیش روی و گسترش است.