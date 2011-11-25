به گزارش خبرنگار مهر، عباس حیدرزاده شامگاه پنج شنبه در چهارمین گردهمایی کنگره شعر عاشورایی که در سالن همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد،با تأکید بر اینکه اگر سواد مداح و شاعر پایین باشد تحقق اهداف و رسالت‌ها امکان پذیر نیست، گفت: بنابراین آموزش و ارتقای سطح علمی این عزیزان در اولویت است.



وی در ادامه اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با جامعه المصطفی برای معرفی مداحان و شاعران برای تحصیل و اخذ مدرک لیسانس مربوط به مداحی و شاعر صورت گرفته است.



کانون مداحان قم نیازمند 110 میلیون تومان بودجه است



عضو هیئت مدیره کانون شاعران و مداحان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لازمه هر کاری تخصیص بودجه است، اظهار داشت: کانون شاعران و مداحان استان نیازمند بودجه 110 میلیون تومانی است.



وی ابراز داشت: کانون شاعران و مداحان تا کنون 13 جلسه رسمی و 12 جلسه غیر رسمی برگزار کرده است که اولین جلسه نیز در 20 فروردین ماه سال جاری برگزار شد.



حیدرزاده گفت: ارتقای سطح علمی مداحان، برگزار سوگواره شعر متعدد، ایجاد صندوق قرض الحسنه، اعزام مداحان به نقاط مختلف کشور، برگزاری اردوهای فصلی و زیارتی و انتشار فصل نامه از جمله اهداف و برنامه‌های کانون شاعران و مداحان قم است.



اعطای وام به مداحان قم



وی افزود: کانون شاعران و مداحان در سال گذشته به 100 شاعر و مداح استان وام داده است و هم اکنون نیز با صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی هماهنگ شده که روزانه به 10 مداح و شاعر وام اعطا شود.



عضو هیئت مدیره کانون شاعران و مداحان استان قم با اشاره به اینکه تا کنون 153 مداح و شاعر را به این صندوق معرفی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 153 میلیون تومان به مداحان و شاعران وام پرداخت شده است.



گفتنی است در پایان چهارمین کنگره شعر عاشورایی از 6 برگزیده شعرآئینی نیز تجلیل شد.