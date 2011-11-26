رونمایی از 14 طرح بزرگ علمی/ معرفی برگزیده ترین ایده های فناوری

اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته پژوهش و فناوری افزود: هفته پژوهش و فناوری سال جاری با شعار "اقتصاد دانش بنیان پیشران جهاد اقتصادی" برگزار و برنامه های اجرایی آن از روز سه شنبه 22 آذرماه با نواختن زنگ پژوهش در یکی از مدارس با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز می شود.

دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری تجلیل از فن آفرینان و پژوهشگران برتر را از برنامه های این هفته نام برد و اظهار داشت: در این راستا از 14 دستاورد بزرگ ملی رونمایی می شود و جزئیات آن در روز شنبه 12 آذرماه در نشست خبری اعلام می شود.



قادری فر، برگزاری جشنواره ایده های برتر در پارک علم و فناوری یزد را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و خاطر نشان کرد: برگزیدگان نهایی این جشنواره به عنوان برگزیده برگزیدگان در حضور رئیس جمهوری معرفی و تقدیر می شوند.