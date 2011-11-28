به گزارش خبرنگار مهر، مجید صحاف، مسئول واحد ترویج فرهنگی مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت: نخستین نشست هماهنگی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و فعالان عرصه ترویج کتاب، فردا سه‌شنبه 8 آذر در هتل هویزه آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه 9 آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این برنامه در هر دو روز از ساعت 12 ظهر و بعد از بجای آوردن نماز ظهر و عصر آغاز شده و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در روز ابتدایی این گردهمایی هم حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی و در روز دوم علیرضا مختارپور به سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین در روز دوم نشست تعدادی از ناشران عضو مجمع و فعالان عرصه نشر انقلاب گرد هم می‌آیند تا تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

طبق برنامه‌های در نظرگرفته شده، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم در هر دو روز این نشست، به ارائه گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مجمع ناشران خواهد پرداخت.