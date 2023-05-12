اهالی ادبیات برای اهداف انقلاب اسلامی گرد هم آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین «آینده و اهداف انجمن قلم» دیروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت با حضور محمد سرشار رئیس هیئت مدیره انجمن قلم، در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی سی و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.
سرشار در این نشست در معرفی انجمن قلم و اهداف آینده این انجمن گفت: انجمن قلم ایران یک انجمن فرهنگی خصوصی است که در سال ۱۳۷۸ با یک هیئت مؤسس ۲۰ نفره تأسیس شده تا در زمانی که مسئله جامعه مدنی و تشکیل تشکلهای ادبی مطرح شد، صدای رسایی برای اهالی قلم انقلاب اسلامی باشد.
وی افزود: این تشکل در اوایل دهه ۸۰ به عنوان یک تشکل ادبی فراگیر خودش را معرفی کرد و در طول ۲۵ سال فعالیت خود بیش از ۲۰۰ عضو از جمع نویسندگان شاعران و پژوهشگران را با شرایط سختگیرانه به عضویت خود درآورده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن قلم گفت: مهمترین رویداد شکل گرفته در انجمن قلم، جایزه قلم زرین است که هر سال همزمان با روز ملی قلم ۱۴ تیرماه برگزار میشود که خود روز ملی قلم یکی از ابداعاتی بود که توسط انجمن پیگیری شد و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و در تقویم ملی ثبت شد.
وی در بیان پروژههای دیگر انجمن قلم گفت: از پروژههای دیگر مجموعه کتابهای پیشکسوتان ادبیات است که تلاش کرده است با حفظ رویکرد حفظ تاریخ ادبی و تکمیل منابع کتابخانهای، آثار شاخص پیشکسوتان ادبی را در حوزه داستان و شعر جمعآوری و منتشر کند.
سرشار ادامه داد: مجموعه دیگر مجموعه چهل جلدی از زندگی داستانی مشاهیر تاریخ ایران، دانشمندان، علما، حکمرانان است که در این مجموعه تا به حال به دست چاپ رسیده است.
وی درباره جراید این انجمن گفت: در اوایل دهه نود ماهنامه تخصصی «اقلیم نقد» هم جز معدود ماهنامههایی بود که حوزه نقد داستان و شعر را به صورت تخصصی دنبال میکرد. نشریه دیگری که سالها در انجمن قلم منتشر میشد، نشریه «اصحاب قلم» بود که آثار نوقلمان را گرد هم میآورد و منتشر میکرد و بعد در مجموعه کتابهایی با عنوان مجموعه نوقلمان به چاپ میرسید که الان هم در تاریخچه انجمن در دسترس است.
سرشار درباره فعالیتهای دوره فعلی هیأت مدیره انجمن قلم گفت: در این دوره چند برنامه به طور خاص دنبال میشود که اولین آن برنامه جایزه قلم زرین بر اساس سنوات گذشته با یک پیوست رسانهای قویتر است که به نوعی یک جمعبندی از وضعیت ادبیات در هریک از این شاخهها از سال گذشته را ارائه میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ادامه داد: پروژه دوم احیای نشریه اقلیم نقد است که بعد از حدود ده سال در قالب نسخه الکترونیک منتشر خواهد شد که وجه تمایز آن با دورههای قبل این است که علاوه بر نقد داستان و شعر، نقد سینما، تئاتر و پویانمایی و نقد آثار هنری و هنرهای تجسمی و… هم به آن اضافه میشود و درواقع تلاش میکند با توجه ویژه به منتقدان و معرفی شیوههای اصولی نقد به رشتههای مختلف ادبی و هنری با کیفیت بیشتری آثار خود را عرضه کنند و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسند.
وی افزود: پروژه سوم انجمن دورههای آموزشی برای افراد علاقهمند برای هنرجویی در رشتههای مختلف است. از آنجایی اعضای انجمن قلم جز چهرههای مطرح و صاحب نظر در حوزه مختلف هستند، سعی شده است تجربیات این افراد به نسل جدید و جوانها منتقل شود تا نسل جدیدی از اهالی قلم را داشته باشیم که بتوانند به این جریان کمک کنند. مهمترین کمک دورههای آموزشی به ادبیات انقلاب مربیگری در پرورش استعدادهاست.
سرشار درباره اهداف انجمن قلم نیز اظهار داشت: مهمترین هدف انجمن قلم گردهمآوردن اهالی ادبیات در راستای اهداف انقلاب اسلامی و ایجاد همدلی بین این افراد و کمک به پرورش و رشد استعدادها در این راستاست.
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