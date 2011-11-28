اکثر مشاغل خانگی ریگان در زمینه دامپروری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزنگ گفت: ریگان قطب دامپروری استان کرمان است و در روستاهای این شهرستان دامپروری در همان مکان زندگی آنها انجام می شود.

برزنگ ابراز داشت: اداره کل دامپزشکی باید نظارت کامل را در این زمینه نسبت به دامها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اکثر مشاغل خانگی در ریگان در زمینه دامداری و دامپروری است گفت: دامپزشکی با ندادن مجوز باعث متوقف شدن اشتغال خانگی در این شهرستان شده است.

فرماندار ریگان بیان داشت: ریگان نیاز مبرم به اشتغال زایی دارد اما به دلیل ندادن مجوز این امر در این شهرستان بلاتکلیف مانده است.

این مسئول در ادامه بیان داشت: برای اشتغال زایی در ریگان به زودی معدن مس ظفتک در این شهرستان شروع به کار خواهد کرد.

وی همچنین در رابطه با اجرای طرح جف در این شهرستان یادآور شد: یکی از پارامترهای این طرح ایجاد اشتغال است که در مرحله اول 20روستا را تحت پوشش قرار می دهد.