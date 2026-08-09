به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی نوشت: مسابقات قهرمانی قارهای والیبال در پنج کنفدراسیون از ماه جاری میلادی آغاز میشود و تیمهای ملی برای کسب عنوان قهرمانی قارهای، سهمیه مستقیم حضور در بازیهای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ و همچنین سهمیه جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ به رقابت خواهند پرداخت.
رقابتهای قهرمانی قارهای نخستین فرصت تیمهای ملی برای کسب سهمیه المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ در چرخه فعلی مسابقات است. بر اساس سیستم فعلی، از هر یک از پنج مسابقات قهرمانی قارهای، یک تیم سهمیه المپیک را به دست میآورد؛ به این ترتیب پنج سهمیه در بخش مردان و پنج سهمیه در بخش زنان از این مسیر تعیین خواهد شد.
همچنین سه تیم برتر واجد شرایط در ردهبندی نهایی هر مسابقات قارهای، جواز حضور در جام جهانی والیبال ۲۰۲۷ را کسب میکنند. به این ترتیب ۱۵ تیم از مجموع ۳۲ تیم حاضر در هر یک از رقابتهای جام جهانی مردان و زنان از طریق مسابقات قارهای مشخص خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسابقات برای تیمها امتیاز رنکینگ جهانی فدراسیون بینالمللی والیبال (FIVB) به همراه خواهد داشت که در تعیین سایر سهمیههای المپیک و جام جهانی نقش خواهد داشت.
آغاز رقابتهای زنان
مسابقات قارهای زنان از ۲۱ اوت آغاز میشود. رقابتهای نورسکا (NORCECA)، AVC و قهرمانی اروپا در این دوره برگزار خواهند شد. مسابقات نورسکا تا ۲۹ اوت ادامه دارد، مسابقات AVC از ۳۰ اوت آغاز میشود و قهرمانی اروپا نیز ۶ سپتامبر به پایان خواهد رسید.
مسابقات قهرمانی زنان آفریقا از ۲۳ اوت تا ۵ سپتامبر برگزار میشود و مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی نیز از ۸ تا ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد تا برنامه مسابقات قارهای زنان به پایان برسد.
رقابتهای مردان از شهریور آغاز میشود
در بخش مردان، مسابقات قهرمانی AVC از ۴ تا ۱۳ سپتامبر برگزار میشود. پس از آن مسابقات قهرمانی آفریقا از ۷ تا ۲۱ سپتامبر، قهرمانی اروپا از ۹ تا ۲۶ سپتامبر، قهرمانی نورسکا از ۱۱ تا ۱۹ سپتامبر و قهرمانی آمریکای جنوبی از ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار خواهند شد.
قهرمانی اروپا در چند کشور
مسابقات قهرمانی اروپا در بخش مردان و زنان در چند کشور برگزار میشود. رقابتهای مردان پس از برگزاری دیدارها در ایتالیا، بلغارستان، فنلاند و رومانی، در شهر میلان به پایان میرسد. مسابقات زنان نیز پس از برگزاری دیدارها در ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری چک و سوئد، در استانبول به پایان خواهد رسید.
در بخش مردان، تیمهای ایتالیا، لهستان، فرانسه، اسلوونی و ترکیه از مدعیان این رقابتها هستند. در بخش زنان نیز ایتالیا، ترکیه، صربستان، لهستان و هلند از تیمهای مدعی به شمار میروند.
میزبانی ژاپن و چین از مسابقات AVC
مسابقات قهرمانی AVC در ژاپن و چین برگزار خواهد شد. شهر فوکوئوکا میزبان رقابتهای مردان و شهر تیانجین چین میزبان مسابقات زنان خواهد بود. در بخش مردان، تیمهای ژاپن، ایران، چین، قطر و کره جنوبی از جمله تیمهای حاضر در رقابتها هستند. در بخش زنان نیز چین، ژاپن، تایلند و ویتنام برای کسب عنوان قهرمانی و سهمیههای مربوطه رقابت خواهند کرد.
آمریکا سهمیه المپیک را از پیش در اختیار دارد
در منطقه نورسکا، شهر مونکتون کانادا میزبان مسابقات مردان و سانتو دومینگو جمهوری دومینیکن میزبان رقابتهای زنان خواهد بود. آمریکا به دلیل میزبانی بازیهای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸، پیش از این سهمیه حضور در المپیک را به دست آورده است و در هر دو رقابت نورسکا تا پایان مسابقات حضور خواهد داشت. پس از پایان مسابقات، چهار تیم برتر به جز آمریکا وارد مرحله جداگانه نیمهنهایی و فینال میشوند و تیم قهرمان این مرحله سهمیه نورسکا برای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ را کسب خواهد کرد.
در بخش مردان، کانادا، کوبا و جمهوری دومینیکن از مدعیان هستند و در بخش زنان نیز جمهوری دومینیکن، کانادا و پورتوریکو در کنار آمریکا به رقابت خواهند پرداخت.
رقابت مدعیان در آمریکای جنوبی و آفریقا
مسابقات قهرمانی آمریکای جنوبی در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار میشود. برزیل و آرژانتین از مدعیان اصلی در بخش مردان هستند و در بخش زنان نیز برزیل، آرژانتین، کلمبیا و پرو برای کسب عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد. در قاره آفریقا، مسابقات مردان در کینشاسا و رقابتهای زنان در نایروبی برگزار میشود. مصر، الجزایر، تونس و لیبی از تیمهای حاضر در مسابقات مردان هستند و در بخش زنان نیز کنیا، مصر و کامرون از تیمهای مطرح این رقابتها به شمار میروند.
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