مصوبات حمایتی شورای شهر شیراز؛ از کمک درمانی تا جبران خسارت جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز عصر یکشنبه با حضور اعضای شورا، قائم‌مقام شهردار شیراز، مدیران شهری و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این جلسه پنج دستورکار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت چهار مورد به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر شیراز رسید و درباره یک دستورکار نیز تصمیم‌گیری شد.

حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری شیراز تأیید شد

نخستین دستورکار این جلسه به نامه کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر شیراز درباره حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری اختصاص داشت.

بر اساس مصوبه شورا، گزارش مؤسسه حسابرسی کارای پارس در خصوص حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری شیراز بررسی و فاقد انحراف اعلام شد.



مساعدت ۲ میلیارد ریالی به راننده خودرو استیجاری شهرداری

در ادامه، لایحه شهرداری شیراز درباره مساعدت در جبران بخشی از هزینه‌های درمانی و خسارت وارده به احمدرضا قلندری، راننده خودرو استیجاری شهرداری، بررسی و تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، شهرداری شیراز مجاز است مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل ردیف اعتباری «ساماندهی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر» بودجه سال ۱۴۰۵ برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی و خسارت وارده به این فرد پرداخت کند.

تمدید مأموریت عضو شورای شهر شیراز تا پایان دوره ششم

سومین دستورکار جلسه به موضوع تمدید مأموریت غلامحسن اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، اختصاص داشت که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، با تمدید مأموریت تمام‌وقت غلامحسن اسکندری، مستند به دستورالعمل نحوه مأموریت تمام‌وقت و پاره‌وقت کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی درآمده‌اند، تا پایان دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز موافقت شد.

مساعدت ۱۵ میلیارد ریالی برای جبران خسارت کامیونت در جنگ تحمیلی رمضان

چهارمین دستورکار جلسه نیز به لایحه شهرداری شیراز درباره مساعدت در جبران خسارت خودروی کامیونت کمپرسی زامیاد متعلق به محمود شهسواری در جریان جنگ تحمیلی رمضان اختصاص داشت.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری مجاز شد برای جبران خسارت این خودرو بر اساس نرخ روز و با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تا سقف ۱۵ میلیارد ریال از محل ردیف اعتباری «پیاده‌سازی سیستم‌های نوین مدیریتی در راستای بهبود طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت بحران» بودجه سال ۱۴۰۵ اقدام کند.

همچنین در این مصوبه تأکید شده است که فرد مذکور موظف است برای پیگیری دریافت خسارت از مراجع ذی‌ربط، تعهد رسمی و مالی ارائه کرده و مبلغ مربوطه را پس از دریافت، به حساب شهرداری شیراز واریز نماید.