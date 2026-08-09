جهش ۲ برابری اعتبارات عمرانی سربیشه؛ جذب ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی عصر یکشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه‌ها در شرایط حساس کنونی نقشی بی‌بدیل در تقویت همبستگی ملی، بیان واقعیت‌ها و تزریق امید به جامعه دارند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای عرصه رسانه، افزود: خبرنگاران با حضور در میدان و انعکاس واقعیت‌ها، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا می‌کنند.

فرماندار سربیشه با بیان اینکه رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن قرار دارند، گفت: تبیین صادقانه واقعیت‌ها، ایجاد آرامش و تقویت حس همبستگی ملی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌ها در شرایط امروز است.

جذب ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی سربیشه

میرزاجانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان، بیان کرد: سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سربیشه مصوب شد که با پیگیری‌های انجام شده و استفاده از ظرفیت‌های مالی، میزان اعتبارات جذب‌شده به ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: این اعتبارات در اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی از جمله تکمیل راه‌های مواصلاتی و صادراتی، اجرای خطوط انتقال گاز، توسعه نیروگاه‌ها و طرح‌های آبرسانی روستایی هزینه شده است.

فرماندار سربیشه تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌های شهرستان، می‌تواند زمینه‌ساز امیدآفرینی واقعی و افزایش اعتماد عمومی در میان مردم منطقه باشد.

ضرورت انعکاس منصفانه ظرفیت‌های شهرستان

میرزاجانی همچنین با قدردانی از همراهی فرماندهان نظامی و انتظامی در پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای و فرهنگی شهرستان، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با اصحاب رسانه تأکید کرد.

وی گفت: انعکاس منصفانه مطالبات مردم در کنار بیان اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های شهرستان مرزی سربیشه، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش نشاط اجتماعی شود.