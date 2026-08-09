به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسن تلواری عصر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت جانبازان و توانیابان خراسان جنوبی اظهار کرد: همیشه یکی از خواستههای ما این بوده است که مجامع هیئتهای ورزشی استان با حضور رؤسای فدراسیونهای مربوط برگزار شود.
وی تأکید کرد: خراسان جنوبی سرشار از استعداد و ظرفیت است و در بخش توانیابان نیز استعدادهای بسیار خوبی در استان داریم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه توانیابان تاکنون هیچ برنامهای برای استعدادیابی نداشتهایم، افزود: مقام عالی وزارت ورزش و جوانان توجه ویژهای به توانیابان و معلولان دارند.
تلواری تأکید کرد: رئیس هیئت جانبازان و توانیابان استان باید از طریق اداره کل ورزش و جوانان، پیگیری لازم را برای تحقق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حمایت دستگاههای اجرایی از ورزش جانبازان و توانیابان انجام دهد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان، نبود همافزایی بین دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی در بخشهای مختلف است.
تلواری تأکید کرد: شاید به دلیل کمکاری امسال منِ مسئول در خصوص استفاده از مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه ورزش استان، منابع موجود در جای دیگری هزینه شده است.
در ادامه این جلسه، دیگر اعضای این مجمع به مواردی چون لزوم پیگیری اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان برای حمایت دستگاههای اجرایی از ورزش جانبازان و توانیابان، استفاده از ظرفیت رسانه برای اطلاعرسانی صحیح به خانوادهها، اهمیت استفاده از استخر، امکانات بدنسازی و سرویس ایاب و ذهاب برای معلولان و ضرورت وجود روابط عمومی فعال در هر هیئت ورزشی اشاره کردند.
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