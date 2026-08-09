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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

نیکشهر- فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر از پلمب ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم شامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در خلال این طرح ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان خواست؛ تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6912509

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