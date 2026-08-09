تصرف ۲ منطقه توسط روسیه؛ تأسیسات نفتی اوکراین در سومی منهدم شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با انتشار تصاویری از انهدام تأسیسات نفتی اوکراین در منطقه سومی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در این تصاویر نشان می دهد که با استفاده از پهپادهای تهاجمی «گران» تأسیسات استخراج نفت در منطقه سومی را با موفقیت هدف قرار داده است.

مسکو در بیانیه خود اضافه کرد: این عملیات موجب اختلال در سامانه لجستیکی و حمل‌ و نقل نیروهای مسلح اوکراین شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک های تورتسکویه و واسیوتینسکویه در دونتسک آزاد شدند. طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۰ بمب هوایی هدایت‌ شونده، ۴ موشک از سامانه هیمارس و ۹۷۰ پهپاد را سرنگون کرده اند.