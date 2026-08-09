پایان خطِ سوداگر مرگ در اراک؛ ۳۰ کیلوگرم تریاک پیش از توزیع کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های امنیتی و مقابله با باندهای سازمان‌یافته توزیع مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی موفق شدند یکی از توزیع‌کنندگان کلیدی و اصلی مواد مخدر را در شهر اراک شناسایی و طی عملیاتی دقیق، وی را به بند قانون منتقل کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به جزئیات کشفیات افزود: در جریان بازرسی دقیق خودروی توقیف‌شده متهم، مقدار ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

تاجره گفت: این حجم از مواد مخدر پیش از آنکه وارد چرخه توزیع و آسیب به سلامت جامعه شود، توسط نیروهای امنیتی از دسترس خارج شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: مقابله با باندهای مواد مخدر و تامین امنیت جامعه، با قاطعیت از سوی نیروهای پلیس ادامه دارد.