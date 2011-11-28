ارتقای فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در پاکدشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه پسماند شهرستان پاکدشت عصر دوشنبه به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته و همچنین برنامه‌های پیش بینی شده در راستای ساماندهی و مدیریت پسماند، با هدف ارتقای فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که به ریاست فریبرز بشیری و با حضور تمامی اعضای ستاد برگزار شد، ابتدا معاون عمرانی فرماندارپاکدشت با اشاره به اهمیت کارگروه مدیریت پسماند گفت: با تفکیک پسماندها در مبدأ علاوه بر صرفه‌ جوییهای کلان اقتصادی، می ‌توان بسترهای لازم را به منظور ترویج فرهنگ مشارکت و همکاری مردم فراهم کرد.

بشیری افزود: با توجه به اهمیت امر آموزش، مردم باید آگاه شوند که چگونه می ‌توانند با مدیریت صحیح در منزل، محل کار و ... برخوردهای مناسب با نوع زباله و پسماند تولیدی داشته باشند تا اثرات سوء زیست محیطی کاهش یافته و محیط زیست سالمتری داشته باشیم.

وی تأکید کرد: با همکاری و کمک گرفتن از بخش خصوصی، آموزش، اطلاع ‌رسانی و فرهنگسازی، بهبود ساختارهای مدیریتی، توجه به فرهنگ عمومی و در نهایت، استفاده از برنامه‌های اجرایی ارزیابی شده، می ‌توان در اجرای سریعتر و صحیح ‌تر موضوع کمک کرد.

این مسئول اظهار داشت: دستگاهها و نهادهای مربوطه با تمام توان در راستای مدیریت پسماند و ارتقای بهداشت سلامت در شهرستان گام بر می‌دارند و در همین راستا، اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است.

وی همچنین همت همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در خصوص ساماندهی و مدیریت پسماند در شهرستان را خواستار شد.

معضلات و مشکلات زیست محیطی پسماندها، تفکیک زباله از مبدأ، جمع ‌آوری و دفن اصولی زباله‌ها از جمله موارد مطرح شده در این نشست دو ساعته بود.