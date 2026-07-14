فرماندار دشتی: ساماندهی پسماند اولویت نخست حوزه سلامت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دشتی که با حضور مدیرکل محیط زیست استان بوشهر برگزار شد با قدردانی از اقدامات اعضای کارگروه اظهار کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به حوزه سلامت و محیط زیست دارد و سیاستهای شهرستان نیز در همین راستا و با هدف ارتقای شاخصهای بهداشتی و زیستمحیطی دنبال میشود.
وی افزود: طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان باید با جدیت پیگیری و متناسب با نیازهای روز، بهروزرسانی شود تا بتوان بر اساس یک برنامه جامع و هدفمند، مشکلات این حوزه را برطرف کرد.
فرماندار دشتی با اشاره به شناسایی چهار اولویت اصلی حوزه سلامت شهرستان گفت: از میان این اولویتها، مدیریت پسماند به عنوان مهمترین مسئله سلامت شهرستان تعیین شده و ساماندهی و تحقق مسائل این مهم نیازمند توجه ویژه همه دستگاههای مسئول است.
مقاتلی ادامه داد: با وجود اقدامات انجام شده، هنوز در حوزه مدیریت پسماند با عقبماندگیهایی مواجه هستیم و باید با همافزایی دستگاههای اجرایی، این مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی بر ضرورت بهسازی و ارتقای محل دفن پسماند شهرستان تأکید کرد و افزود: وضعیت محل دفن زباله باید بهبود یابد و اقدامات لازم برای مدیریت اصولی و کاهش آثار زیستمحیطی آن انجام شود.
فرماندار دشتی با تأکید بر برگزاری منظم جلسات کارگروه مدیریت پسماند اظهار داشت: مصوبات این کارگروه باید به صورت مستمر و ماهانه پیگیری و اجرایی شود و روند اجرای آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقاتلی همچنین بر نظارت جدی بر نحوه جمعآوری، حمل و دفن پسماندهای عفونی تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط بهداشتی در مدیریت این پسماندها ضروری است و دستگاههای متولی باید نظارت مستمر در این زمینه داشته باشند.
وی ساماندهی محلهای جمعآوری ضایعات را از دیگر اولویتهای شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول باید با همکاری و هماهنگی لازم، نسبت به ساماندهی مراکز جمعآوری ضایعات اقدام کنند تا علاوه بر حفظ سلامت عمومی، مسائل زیستمحیطی شهرستان نیز بهبود یابد.
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