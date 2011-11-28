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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

تیم والیبال جوانان باریج اسانس کاشان کاله آمل را شکست داد

تیم والیبال جوانان باریج اسانس کاشان کاله آمل را شکست داد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: تیم والیبال جوانان باریچ اسانس کاشان 3 بر یک برابر تیم کاله آمل پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی عصر دوشنبه در قالب مسابقات مرحله اول لیگ برتر باشگاههای کشور در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار شد.

تیم باریچ اسانس کاشان ست های اول، سوم و چهارم را با نتایج 25 بر 19، 25 بر 11 و 25 بر 19به نفع خودبه پایان برد.

همچنین تیم کاله آمل در ست دوم با نتیجه 25 بر 22 پیروز شد.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جوانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.

کد مطلب 1472119

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