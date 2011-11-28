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۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۲:۱۷

یادواره 140 شهید روشن آباد کردکوی برگزار شد

یادواره 140 شهید روشن آباد کردکوی برگزار شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: یادواره 140 شهید روشن آباد کردکوی در امامزاده روشن آباد شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه مازندران شامگاه دوشنبه در این یادواره گفت: مسلمان باید در برابر دشمن از نظر جسمی،روحی و از نظر تجهیزات جنگی مجهز و توانایی داشته باشند.

حجت الاسلام محمد رضایی افزود: به تاکید قرآن مجید، اگر از این سه منظر مسلمان آماده باشد دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
 
وی اظهار داشت: آمریکا هیچ وقت نمی تواند به ایران حمله کند چون در دوران هشت ساله دفاع مقدس  نتوانست کاری از پیش برد و ملت ایران پیروز میدان بود.

وی گفت: ما برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس و  شهدای ایران اسلامی باید مدافع جمهوری اسلامی و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.
کد مطلب 1472228

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