یادواره 140 شهید روشن آباد کردکوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه مازندران شامگاه دوشنبه در این یادواره گفت: مسلمان باید در برابر دشمن از نظر جسمی،روحی و از نظر تجهیزات جنگی مجهز و توانایی داشته باشند.

حجت الاسلام محمد رضایی افزود: به تاکید قرآن مجید، اگر از این سه منظر مسلمان آماده باشد دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

وی اظهار داشت: آمریکا هیچ وقت نمی تواند به ایران حمله کند چون در دوران هشت ساله دفاع مقدس نتوانست کاری از پیش برد و ملت ایران پیروز میدان بود.



وی گفت: ما برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس و شهدای ایران اسلامی باید مدافع جمهوری اسلامی و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.