حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بانوان مداح اظهار داشت: نحوه و شیوه های ارزیابی بانوان مداح نیز چون سایر مداحان از سوی کانون مداحان انجام می شود.

وی افزود: بانوان مداح نیز چون سایر مداحان سراسر کشور می توانستند هنگام برگزاری انتخابات کانون مداحان استانهای مختلف شرکت کنند و این اتفاق نیز رخداد، حتی در جایی که بانوان مداح یا مسئولیت شورای هئیتهای مذهبی بانوان در انتخاب رأی نیاوردند و نتوانستند به این کانونها راه پیدا کنند به مسئولان کانون این اختیار را دادیم که به عنوان نماینده یک نفر را انتخاب کرده و در جلسات حضور داشته باشند.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی یادآور شد: براساس آمار اداره کل تشکلهای دینی تعداد مداحان مرد بیش از 42 هزار نفر و تعداد بانوان مداح بیش از 11 هزار نفر ثبت شده است. در داخل تهران نیز حدود 6 هزار بانوی مداح و حدود 26 هزار نفر از آقایان مداح فعال هستند.

مدیرکل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه ارزیابی تمام مداحان بر عهده کانون مداحان است گفت: از نظر جنسیتی در این فعالیت تفاوتی وجود ندارد و ارزیابی برعهده این کانون گذاشته شده است.

دیلمقانی در رابطه با وضعیت فعالیتهای بانوان در حوزه های مداحی اظهار داشت: این عرصه نیازمند کار و فعالیت بسیاری است، این عرصه نیازمند کارشناسی وبه دست آوردن اطلاعات دقیق تری است چرا که جلسات مذهبی و خانگی بانوان با حضور مبلغات سنتی که هم سخنرانی می کنند و هم مداحی جلسه را برعهده دارند نیازمند بررسیهای بیشتر است.

وی با تأکید بر اینکه در جلسه ستاد ساماندهی به شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی تصمیمی برای این جلسات بانوان گرفته شده گفت: این مسئله به بخشی از سازمان تحت عنوان اداره امور مساجد و تبلیغ محول شده است و این اداره گزارشهای خود را به ستاد ساماندهی ارائه می کند. تا کنون فعالیتهایی در این عرصه انجام شده است. این عرصه درحال حاضر نیازمند بازنگری و یافتن شیوه های جدید با بازخوردهای دریافتی است.

دیلمقانی یادآور شد: در بسیاری از استانها برای این دسته از بانوان پرونده تشکیل شده، کلاسهای آموزشی برگزار می کنند، اما در مواردی که این افراد ارتباطی با سازمان نداته و در کلاسها حضور ندارد نیازمند کار بیشتر است، چرا که این جلسات خانگی بوده و نظارت روی جلسات خانگی دشوارتر است.

دیلمقانی گفت: از آنجا که بانوان احساساتی هستند و به سرعت تحت تأثیر مسائل عاطفی قرار می گیرد ممکن است مشکلات و آسیبهایی در این جلسات خانگی ایجاد شود. اما به صورت کلی این مسئله نیازمند بازنگری و کار بیشتر است.

وی با تأکید بر این که رشد و گسترش فعالیتهای بانوان در این عرصه می تواند نقش مهمی در ارتقای معرفت جامعه دینی داشته باشد گفت: بانوان چه شاغل و چه خانه دار وظیفه تربیت کودکان خانواده را برعهده دارند و نقش به سزایی درگرم کردن کانونهای خانواده دارند، اگر این امر با آگاهی، اطلاعات و معرفت بیشتر همراه باشد بی تردید نسلی که توسط آنها تربیت می شود در کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.