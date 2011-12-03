آمار بازنشستگان دانشگاه شهیدباهنر/ بیشترین بازنشستگان در رشته ریاضی

نصرالله گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجوز ادامه تدریس برای استادان بازنشسته ای که دارای مرتبه استادیاری هستند و در دانشگاه شهید باهنر کرمان تمایل به تدریس داشتند از هیئت امنای دانشگاه دریافت شد و این گروه از استادان بعد از دریافت مجوز ادامه تدریس بلافاصله مرتبه خود را ارتقا دادند.

وی افزود: قانون جدید وزارت علوم در خصوص بازنشستگی استادان دست ما را بسته و تاکید دارد اگر عمر تدریس مربیان و استادیاران از 30 سال بگذرد و برخی شرایط آیین نامه ارتقا را نداشته باشند بازنشست می شوند. بر اساس یکی از تبصره های این آیین نامه اگر استادانی 70 تا 75 درصد شرایط آیین نامه ارتقا را داشته باشند، می توانند یک تا دو سال دیگر به تدریس ادامه دهند.

به گفته رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادانی که به سن بازنشستگی رسیده اند تشویق می شوند تا امتیازات آیین نامه ارتقا را کسب کنند.

گرامی تاکید کرد: برخی استادان هم به علت شرایط شخصی، خانوادگی و جسمی تمایل به بازنشستگی داشتند که با تقاضای آنان موافقت شد.

وی با اشاره به تعداد استادان بازنشسته در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: این دانشگاه در سال جاری دارای بین 10 تا 15 استاد بازنشسته در مرتبه های مربی، استادیاری و استاد است که بیشتر آنها در رشته ریاضی تدریس می کردند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان اضافه کرد: دانشگاه جز در برخی رشته های هنر و کامپیوتر که با محدودیت استاد دارای مدرک دکتری مواجه است، در سایر رشته های دارای متقاضیانی برای تدریس است.