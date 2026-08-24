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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸

ادعای وزیر جنگ آمریکا: گزینه نظامی در تنگه هرمز محتمل است

ادعای وزیر جنگ آمریکا: گزینه نظامی در تنگه هرمز محتمل است

وزیر جنگ آمریکا با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد که واشنگتن استفاده از نیروی نظامی در این تنگه یا هر نقطه دیگری را منتفی نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری را منتفی نمی‌دانیم.

وی که کارنامه قابل قبولی در نظامی‌گری ندارد، این بار با اظهار نظر در حوزه اقتصادی مدعی شد: ما می‌دانیم که ایران نمی‌تواند فشار را تحمل کند و اقتصاد این کشور در یک چرخه نزولی قرار دارد.

وزیر جنگ آمریکا بدون اشاره به کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز مدعی شد: تهران می‌داند که ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و محاصره ما را نمی توان شکست، اما نفت از طریق این تنگه جریان دارد.

کد مطلب 6926731

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
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      پاسخ
      هر روز که میگذرد ضعف در نیروهای صهیونیستی و آمریکایی آشکار تر میشود اگر کشتی نفتی و باری دیگر کشورها به تعداد کم عبور میکنند و ایران اجازه میدهد پس تعدادی از کشتی های ایران نیز میتوانند عبور کنند وگرنه تا به حال یک کشتی هم اجازه عبور از طرف ایران دریافت نمی کرد این چراغ خاموش و چراغ روشن در مقابل رادارها تمسخر بر انگیز است

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