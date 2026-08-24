ادعای وزیر جنگ آمریکا: گزینه نظامی در تنگه هرمز محتمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: استفاده از نیروی نظامی در تنگه هرمز یا هر نقطه دیگری را منتفی نمیدانیم.
وی که کارنامه قابل قبولی در نظامیگری ندارد، این بار با اظهار نظر در حوزه اقتصادی مدعی شد: ما میدانیم که ایران نمیتواند فشار را تحمل کند و اقتصاد این کشور در یک چرخه نزولی قرار دارد.
وزیر جنگ آمریکا بدون اشاره به کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز مدعی شد: تهران میداند که ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و محاصره ما را نمی توان شکست، اما نفت از طریق این تنگه جریان دارد.
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