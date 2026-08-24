https://mehrnews.com/x3cSWQ ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6926729 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۸ ۱۷۷ شب مقاومت و ایستادگی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو ۱۷۷ شب مقاومت و ایستادگی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6926729 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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