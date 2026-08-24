https://mehrnews.com/x3cSWy ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6926715 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۹ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب صد و هفتاد و هفتم اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتاد و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6926715 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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