به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبهشب در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حفاظت علمی و دانشبنیان از منابع طبیعی، اظهار کرد: منابع طبیعی در صورت مدیریت صحیح میتواند به یکی از مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شود و بیتوجهی به آن خسارتهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
وی با اشاره به کمبارشی و تغییرات اقلیمی، بر انجام مطالعات جامع آبخیزداری و آبخوانداری، شناسایی و تقویت سفرههای زیرزمینی و احداث سازههای مناسب برای ذخیره و هدایت آب تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت آب دریا نیز با رویکرد علمی برای مقابله با بحران کمآبی بهره گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر توسعه فضای سبز متناسب با اقلیم و خاک استان را ضروری دانست و خواستار شناسایی گونههای بومی، سازگار و حتی مثمر شد. وی با انتقاد از برخی الگوهای گذشته در کاشت درختان، بر نوسازی پوشش گیاهی بر اساس مطالعات علمی و هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به روند صنعتیشدن بوشهر، بر ایجاد توازن میان توسعه صنعتی، میزان آلایندگی و فضای سبز تأکید کرد و گفت: مطالعات آمایش سرزمین باید مشخص کند چه گونههایی در چه مناطقی کاشته شوند تا ضمن تثبیت خاک و جلوگیری از حرکت شنهای روان، به تأمین اکسیژن و کاهش آثار آلایندگی کمک کنند.
آیتالله صفایی بوشهری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در توسعه فضای سبز مؤثر دانست و افزود: واگذاری زمین برای ایجاد فضای سبز میتواند زمینه تولید محصولات گیاهی، صنایع تبدیلی، صنایع دارویی و اشتغال را فراهم کند.
وی همچنین خواستار مدیریت علمی مراتع شد و گفت: استفاده کنترلشده دام میتواند از تبدیل پوشش گیاهی به خار و خاشاک و افزایش خطر آتشسوزی جلوگیری کرده و کود دامی نیز به غنیسازی خاک کمک کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به قرار گرفتن استان در پاییندست فارس و کهگیلویه و بویراحمد، بر شناسایی مناطق سیلابی و اجرای طرحهای آبخیزداری، خطوط انحرافی، سدهای کوچک و سازههای مهندسی برای کاهش خسارت سیلاب و تغذیه سفرههای زیرزمینی تأکید کرد.
وی ایجاد یک حرکت گسترده برای توسعه فضای سبز در سراسر استان را خواستار شد و گفت: از آبپخش، وحدتیه و دالکی تا اهرم، دلوار، رستمی، دیر و کنگان ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه فضای سبز وجود دارد و باید از توان مردم، دانشآموزان، دانشجویان و نیروهای مسلح استفاده کرد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر بهرهگیری از کودهای طبیعی، ظرفیت دانشگاهها و متخصصان تأکید کرد و پیشنهاد داد توسعه فضای سبز، مراتع و مدیریت سرزمین به موضوع پایاننامههای دانشگاهی تبدیل شود و از طرحهای علمی در این زمینه حمایت شود.
وی گفت: با برنامهریزی، مطالعات علمی، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت دانشگاهها میتوان آیندهای متفاوت برای استان بوشهر رقم زد و حرکت بزرگی در حوزه منابع طبیعی و فضای سبز ایجاد کرد.
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