تیم ملی والیبال ایران نایب قهرمان جام اوفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت چهار جانبه اوفا از با حضور تیمهای روسیه، ایران، بلاروس و کوبا از ۳۰ مرداد تا یکم شهریور به میزبانی شهر اوفا پیگیری شد.
تیم ملی والیبال روسیه با سه برد متوالی و کسب ۹ امتیاز قهرمان این رقابتها شد و تیم ملی والیبال ایران با یک برد و ۴ امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
تیمهای کوبا و بلاروس نیز با یک برد و به ترتیب سه و دو امتیاز در جایگاه های سوم و چهار این تورنمنت قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور شایسته در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ در این مسابقات شرکت کرد و در این بازیها با هدف افزایش هماهنگی تیمی حضور یافت.
عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی در این این رقابتها و مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.
مرتضی قنبر افجهای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی مردان آسیا هستند.
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