ارگانهای امدادی منطقه 19 تهران مانور مقابله با بلایای طبیعی را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور ظهر امروز به منظور سنجش توان خدمات رسانی ارگانهای امدادی و واکنش نیروهای آموزش دیده مردمی در زمان مواجهه با بحران و شرایط اضطرار برگزار شد.

این مانور با همکاری سازمانهای تخصصی آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، مرکز بهداشت، نیروی مقاومت بسیج، ناجا، راهور، مخابرات، گاز، آبفا، برق و اعضای دوام محلات با اهداف دیگر ازجمله تخلیه امن و اسکان اضطراری و اطفا حریق برپا شد.

این مانور که در ساختمان ناحیه چهار در محله یاخچی آباد برگزار شد، بر مبنای حادثه فرضی نشت گاز و انفجار که منجر به تخریب بخشی از ساختمان، شکسته شدن شیشه های ساختمان و سقوط عناصر غیر سازه ای شده و موجب رعب، وحشت، زخمی شدن و سوختگی پرسنل می شود، انجام گرفت.

در این مانور پس از اطلاع رسانی شهردار ناحیه، اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه، اعضای کمیته های تخصصی، شورایاری محله و کارشناس معاونت امور مناطق سازمان مدیریت بحران در محل حادثه حضور یافته و ادارات آب، برق و گاز نسبت به قطع انشعابات اقدام کردند.

حریق حاصل از انفجار توسط تیم آتش نشانی، اطفا شد و مسیر به صورت مناسب توسط نیروهای راهور و ناجا، ایمن سازی شدند.

در این مانور، کارکنان ساختمان تخلیه و توسط اعضای دوام در محلی امن اسکان داده شدند و امداد و نجات برخی از مجروحان حادثه، توسط جمعیت هلال احمر طی عملیات تکاوری "راپل" در محل ساختمان انجام شد.

در پایان این مانور برای برخی از مجروحان حادثه فرضی، درمان سرپایی صورت گرفت و برخی دیگر نیز توسط اورژانس منطقه به بیمارستان منتقل شدند.