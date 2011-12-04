عاشورا الگویی از همه خوبیها/ ولایتمداری درس مکتب عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میرعمادی صبح یکشنبه در مراسم عزاداری دانش آموزان در مصلای الغدیر خرم آباد با تاکید بر اینکه عاشورا یک مکتب است اظهار داشت: عاشورا مکتبی است که درسهای جاودانه ای به بشریت داده است.

وی با بیان اینکه در مکتب عاشورا فضیلت ها، خوبی ها و بیداری ها جلوه گر شده است عنوان کرد: در مکتب عاشورا بیداری هایی همچون محبت، وفا، ایثار، شجاعت، شهامت، ایستادگی و ... جلوه گر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عاشورا الگویی از همه خوبیها است بیان داشت: در نهضت عاشورا از انسانهای اسیر تا آزاده، پیر تا جوان، کودک شش ماه تا صحابی پیامبر حضور داشتند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برجستگی عاشورا در حضور جوانانی است که در این حادثه عظیم نقش آفرینی کردند ادامه داد: حضور جوانان با نشاط و حماسه هایی که خلق کردند موجب ماندگاری نهضت عاشورا شد.

وی با تاکید بر اینکه اهمیت حادثه کربلا به دلیل حضور جوانان فداکار و ایثارگر بوده است یادآور شد: امروز شهدای جوان حادثه عاشورا برای همه ما الگو هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جوانانی که در حادثه کربلا حضور داشتند دارای دو خصوصیت ممتاز بودند عنوان کرد: معرفت به امام زمان خود، یکی از خصوصیات ممتاز این جوانان در حادثه کربلا است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جوانان در حادثه کربلا امام زمان خود را به خوبی شناخته بودند افزود: این شناخت موجب شد تا در راه امام زمان خود جانبازی کنند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان حادثه کربلا از معرفت و شعور بالایی برخوردار بودند گفت: عشق به شهادت نیز ناشی از معرفت آنها نسبت به امام خود بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد وفاداری و پایبندی به ولایت را یکی دیگر از خصوصیات ممتاز جوانان حادثه کربلا دانست و گفت: جوانان در مکتب امام حسین(ع) درس گرفتند که در راه ولایت پایدار بمانند و هر کدام از آنها وفاداری خود را به سید الشهدا اعلام کردند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز نیز جوانان و دانش آموزان ما از جوانان عاشورا درس گرفته اند یادآور شد: جوانان ما در دوران دفاع مقدس نیز از جوانان عاشورا الگوبرداری کردند.

وی ادامه داد: امروز دانش آموزان ما یاد گرفته اند که همراه با ولایت باشند و با استکبار و ظالمان بجنگند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر فراگیری علم و دانش برای پیشرفت ایران اسلامی توسط دانش آموزان گفت: آینده ایران اسلامی متعلق به دانش آموزان و جوانان است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: امروز عاشورا هراسی دشمنان ایران اسلامی به این دلیل است که می دانند جوانان ما عاشورایی هستند و با تحمل سختی ها و با استقامت در برابر ظلم و ستم ایستاده و در راستای پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی تلاش می کنند.