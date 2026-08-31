به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: فروش غیرقانونی نفت از کشتی‌ های ناوگان سایه، شریان حیاتی جنگ روسیه در اوکراین است و ما همچنان به قطع آنها ادامه خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: تانکر نفتی MV SUN که مظنون به دریانوردی با پرچم دروغین و نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی است، در تاریخ 30 آگوست در دریای مدیترانه توسط نیروهای عملیات توقیف شد.

«کایا کالاس»، سپس اضافه کرد: این ششمین کشتی مشکوک به ناوگان سایه است که در ماه‌های اخیر توسط عملیات اتحادیه اروپا توقیف شده است. اقدامات علیه ناوگان سایه از جمله مباحثی خواهد بود که وزرای دفاع اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در ایرلند گرد هم می‌آیند.