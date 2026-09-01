عراق با تمدید حضور نیروهای ائتلاف پس از ۳۰ سپتامبر مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور پیشنهاد ادامه حضور بخشی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق پس از ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) را رد کرده است.

العبودی در یک نشست خبری گفت دولت عراق تحولات منطقه‌ای را با دقت دنبال می‌کند و عراق بخشی از درگیری‌ها نخواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد روند هماهنگی برای خروج نیروهای ائتلاف و تحویل مواضع به نیروهای عراقی در حال انجام است.

سخنگوی دولت عراق در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت این کشور در حال تکمیل اقدامات مربوط به انحصار سلاح، سامان‌دهی آن و یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری است.

وی افزود گفت‌وگوها با گروه‌های مسلح «مثبت» است و این پرونده پیش از ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) به پایان خواهد رسید؛ روندی که به گفته او، مرحله‌ای انتقالی بر پایه همکاری و منافع مشترک خواهد بود.

العبودی همچنین درباره مبارزه با فساد گفت: دولت به تعقیب متهمین برای «خشکاندن منابع فساد» ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: دستورات قضایی تصمیماتی مستقل و یکی از ارکان دولت هستند و نتایج آن برای مبارزه با فساد مشهود است.

العبودی افزود: دولت اعلام می کند که معیارهای باقی مانده برای مبارزه با فساد سالهاست که انجام نشده است.

وی در پایان گفت که ارزش اموال بازگردانده شده بیانگر داده های مالی است که ما در طول سالیان گذشته از آن چیزی نشنیده‌ایم.