زهرا خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت افزایش مبلغ کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، اظهار کرد: مجلس چندین بار موضع خود را در مورد کالابرگ اعلام کرده و از ابتدا نیز قرار بر این بوده است که مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا کند. سیاست اصلی اعطای کالابرگ این بوده است که فشار ناشی از تورم، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیرتر و کم‌درآمدتر جامعه، کاهش یابد.

وی افزود: ما این مسئله را به‌طور جدی پیگیری کرده‌ایم و این موضوع هم در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی و همچنین در جلساتی که با وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ایم، مطرح شده است. دولت نیز قصد افزایش مبلغ کالابرگ را دارد، اما ما جنگی را پشت سر گذاشته‌ایم و در برابر ابرقدرت‌های دنیا ایستاده‌ایم و این موضوع هم باید لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نیز به دلیل مسائل مربوط به محاصره، درآمدهای دولت یا با کندی محقق می‌شود یا درآمدهای حاصل از فروش نفت هم کاهش یافته و هم وصول آن با دشواری انجام می‌شود. مجموعه این مسائل موجب شده است منابع در دسترس دولت و نقدینگی‌ای که در اختیار دولت قرار دارد، کاهش پیدا کند.

خدادادی گفت: در حال حاضر با برگزاری جلسات مختلف، در حال برنامه‌ریزی هستیم و قطعاً باید این اتفاق بیفتد که مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا کند. دولت نیز قول داده است که مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد.

ضرورت ساماندهی دهک‌های درآمدی خانوارها

وی با تأکید بر اهمیت ساماندهی در حوزه کالابرگ و یارانه‌ها، بیان کرد: یک موضوع بسیار مهم دیگر، ساماندهی است. سیاست کلی در حوزه کالابرگ یا یارانه‌ها باید این باشد که حمایت بیشتری به سمت اقشار کم‌درآمد، ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر جامعه هدایت شود و در مقابل، حمایت از افرادی که توان مالی و درآمد بیشتری دارند، کاهش پیدا کند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: ساماندهی در این زمینه بسیار مهم است، چرا که در حال حاضر اطلاعات دقیقی از دهک‌های درآمدی نداریم و دهک‌های درآمدی ما آن‌گونه که باید دقیق باشند و اطلاعات جامع و دقیقی از آن‌ها وجود داشته باشد، نیستند.

خدادادی تصریح کرد: ما این موضوع را چندین بار نیز مطرح کرده‌ایم که باید دهک‌های جامعه بر اساس درآمد افراد تعیین شوند. در حال حاضر، این دهک‌بندی بیشتر معطوف به هزینه‌هایی است که افراد انجام می‌دهند و لازم است دولت در این زمینه تدبیر کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باید این باشد که هرچه بیشتر به سمت افزایش دقت در تعیین دهک‌های درآمدی حرکت کند. پس از آن است که می‌توانیم سیاست‌هایی را که مدنظر داریم، به نحو احسن اجرا کنیم. ما در مجلس نیز افزایش مبلغ کالابرگ، ساماندهی دهک‌بندی خانوارها و همچنین افزایش دقت در نظارت بر بازار به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی را دنبال می‌کنیم.

بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه نظارت بر بازار، گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی به شرایطی که برای کشور پیش آمده یعنی شرایط جنگی بازمی‌گردد، بخشی از آن ناشی از گران‌فروشی و احتکار است و بخشی هم به کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.

وی افزود: ما به‌شدت در حال پیگیری این موضوع هستیم و عملکرد سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه دنبال می‌کنیم. مجلس در چارچوب وظیفه نظارتی خود، مواردی را که افزایش قیمت‌ها ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی، احتکار یا گران‌فروشی باشد، به‌طور جدی پیگیری می‌کند و تلاش ما این است که از این موارد جلوگیری شود.

خدادادی خاطرنشان کرد: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و به شرایط جنگی و کاهش درآمدها و مسائل مربوط به آن بازمی‌گردد. در این بخش نیز تلاش می‌کنیم به دولت کمک کنیم تا بتواند منابع مورد نیاز را تأمین کرده و کسری بودجه را کاهش دهد، چراکه بخش عمده این موضوع به کسری بودجه بازمی‌گردد.

مجلس آمادگی اصلاح بودجه را دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال اصلاح بودجه سال جاری نیز گفت: مجلس این پیشنهاد را مطرح کرده است که اگر با توجه به شرایط موجود، اصلاحاتی در بودجه مورد نیاز است، این اصلاحات انجام شود. قطعاً با توجه به شرایطی که پیش آمده است، ممکن است اصلاحاتی در بودجه نیاز باشد و مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، در این زمینه همکاری کند.

خدادادی در پایان گفت: البته فعلاً لایحه‌ای از سوی دولت ارسال نشده است. این موضوع نیز به تشخیص دولت برمی‌گردد که آیا با همین لایحه می‌تواند شرایط را بهبود دهد و امور را پیش ببرد یا اینکه نیاز به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ دارد. در هر صورت، این آمادگی در مجلس وجود دارد که در زمینه بودجه و اصلاح آن به دولت کمک کند.