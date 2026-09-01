گلستان در مسیر بارندگی؛ رگبار و رعدوبرق تا پنجشنبه ادامه دارد

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تقویت سامانه بارشی از امروز سه‌شنبه، به‌تدریج شاهد افزایش ناپایداری و وقوع رگبار و رعدوبرق در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند در برخی مناطق با وزش باد همراه باشد و بارش‌ها به‌صورت رگباری رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان نیز از جمله مناطقی هستند که احتمال وقوع بارش در آنها بیشتر است.

نعمتی خاطرنشان کرد: ناپایداری‌های جوی و بارش‌های رگباری در استان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و شهروندان باید در زمان فعالیت سامانه بارشی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و هنگام وقوع رعدوبرق، نکات ایمنی را رعایت کنند.