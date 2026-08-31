شکایت استقلال از بازیکن سابق پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، این باشگاه ترجیح می‌دهد پیش از آنکه به گوینده این سخنان بپردازد، بر یک اصل روشن تأکید کند: کری‌خوانی بخشی از جذابیت فوتبال است، اما توهین و بی‌احترامی نه کری است و نه نشانه تعصب؛ سخنان سخیف گفته‌شده نیز ارزشی بیش از گوینده آن ندارد.

البته از تهیه‌کنندگان و مجریان این‌گونه برنامه‌ها نیز انتظار می‌رود برای اعتبار بیشتر برنامه خود، به شخصیت و ارزش مدعوین دقت کافی داشته باشند و همچنین اجازه ندهند مرزهای میان کری‌خوانی، جانبداری و حمایت با بی‌ادبی و هجوگویی مخدوش شود.

اینکه یک بازیکن سابق فوتبال در یک برنامه عمومی، برای جلب توجه یا ایجاد لحظه‌ای به‌ظاهر طنز، از ادبیاتی استفاده کند که شأن خود او و فضای فوتبال را پایین می‌آورد، نشان‌دهنده فاصله میان «شوخی فوتبالی» و «بی‌ادبی» است.

باشگاه استقلال، پرسپولیس را رقیبی دیرینه و قابل احترام می‌داند؛ باشگاهی که چهره‌ها و پیشکسوتان بزرگی در تاریخ آن حضور داشته‌اند. به همین دلیل، رفتار و ادبیات یک فرد را به حساب باشگاه پرسپولیس یا هواداران آن نمی‌گذاریم و اطمینان داریم بسیاری از هواداران رقیب نیز چنین ادبیاتی را نمی‌پسندند.

از هواداران فهیم استقلال نیز می‌خواهیم وارد فضای توهین و پاسخ متقابل نشوند. بزرگی استقلال در طول تاریخ ۸۱ ساله آن و بزرگان این باشگاه پرافتخار، مورد تأکید همگان است و نیازی به اثبات در چنین مجادلاتی ندارد. پاسخ این رفتار نیز در چارچوب قانونی داده خواهد شد؛ باقی ماجرا ارزش ادامه دادن ندارد.