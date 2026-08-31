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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

شکایت استقلال از بازیکن سابق پرسپولیس

شکایت استقلال از بازیکن سابق پرسپولیس

باشگاه استقلال اعلام کرد از بازیکن سابق پرسپولیس به دلیل توهین به این باشگاه شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، این باشگاه ترجیح می‌دهد پیش از آنکه به گوینده این سخنان بپردازد، بر یک اصل روشن تأکید کند: کری‌خوانی بخشی از جذابیت فوتبال است، اما توهین و بی‌احترامی نه کری است و نه نشانه تعصب؛ سخنان سخیف گفته‌شده نیز ارزشی بیش از گوینده آن ندارد.

البته از تهیه‌کنندگان و مجریان این‌گونه برنامه‌ها نیز انتظار می‌رود برای اعتبار بیشتر برنامه خود، به شخصیت و ارزش مدعوین دقت کافی داشته باشند و همچنین اجازه ندهند مرزهای میان کری‌خوانی، جانبداری و حمایت با بی‌ادبی و هجوگویی مخدوش شود.

اینکه یک بازیکن سابق فوتبال در یک برنامه عمومی، برای جلب توجه یا ایجاد لحظه‌ای به‌ظاهر طنز، از ادبیاتی استفاده کند که شأن خود او و فضای فوتبال را پایین می‌آورد، نشان‌دهنده فاصله میان «شوخی فوتبالی» و «بی‌ادبی» است.

باشگاه استقلال، پرسپولیس را رقیبی دیرینه و قابل احترام می‌داند؛ باشگاهی که چهره‌ها و پیشکسوتان بزرگی در تاریخ آن حضور داشته‌اند. به همین دلیل، رفتار و ادبیات یک فرد را به حساب باشگاه پرسپولیس یا هواداران آن نمی‌گذاریم و اطمینان داریم بسیاری از هواداران رقیب نیز چنین ادبیاتی را نمی‌پسندند.

از هواداران فهیم استقلال نیز می‌خواهیم وارد فضای توهین و پاسخ متقابل نشوند. بزرگی استقلال در طول تاریخ ۸۱ ساله آن و بزرگان این باشگاه پرافتخار، مورد تأکید همگان است و نیازی به اثبات در چنین مجادلاتی ندارد. پاسخ این رفتار نیز در چارچوب قانونی داده خواهد شد؛ باقی ماجرا ارزش ادامه دادن ندارد.

کد مطلب 6933557

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