جبلی پاسخ رئیس جمهور را داد؛ باید به رسانه ملی افتخار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره برنامه های رادیویی پژواک با نام پژواک حماسه ایستادگی امشب دوشنبه ۹ شهریور با حضور پیمان جبلی رئیس صداوسیما، احمد پهلوانیان معاون صدا، خانواده های شهدا و جمعی از مدیران و برنامه سازان رادیو در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.

جبلی در این مراسم با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان عنوان کرد: رادیو عزیز و ماندنی است، صدا می ماند پس رادیو هم می ماند. گوش کردن و دیدن گاهی امر مقدس است.

وی با اشاره حضور مردم اظهار کرد: ما در رسانه ملی افتخار می‌کنیم صدای ملت قهرمان ایران هستیم؛ ملتی که ۱۸۴ شب به خیابان‌ها بیایند و هیچ‌کس جرئت نکند علیه این مردم پا به خیابان بگذارد. افتخار می کنیم از صدای گوینده رادیو وجیهه حسینیان تا سرهنگ ذوالفقاری در این رسانه پخش می شود. همه رجزخوانی‌های زیبایی که همراه آواها و آوازهای ماندگار تاریخی در این دوران در تلویزیون و رادیو شنیده شد و ما افتخار می‌کنیم که میزبان این صداها بودیم.

جبلی بدون نام آوردن از پزشکیان و کنایه به تلویزیون ندیدن تصریح کرد: دیدن صداوسیما یک افتخار است و باعث تکدر کسی نیست. اگر کسی نمی‌بیند، از این افتخار به دور است؛ چون صداوسیما آینه افتخار یک ملت است. باید افتخار کرد که صداوسیمایی را که آینه افتخار یک ملت بزرگ است، ببینیم و بشنویم.

وی اضافه کرد: صداوسیما یادآور خانواده شهدا، پرستاران و خبرنگاران، نیروهای لانچر و توانیر و کسانی‌که اجازه ندادند برق لحظه‌ای در جنگ قطع شود، است. باید به این رسانه ملی افتخار کرد. من افتخار می‌کنم که خدمتگذار این رسانه و سربازان آن هستم.

رئیس صداوسیما یادآور شد: از این قاب صدای ضعف شنیده نمی‌شود؛ هر آنچه از آن شنیده می‌شود، روایت قدرت و پیروزی و سربلندی است.

وی اضافه کرد: این صدا و تصویر هیچ‌گاه موجب تکدر خاطر نمی‌شود. حاصل کار همکاران عزیز من این است که مظلومانه زیر آتش دشمن سنگر و استودیو را خالی نکردند. با شهادت‌طلبی سنگر را ترک نکردند، مظلومانه زخم‌ها را می‌شنوند، اما همچنان در سنگر هستند و باید به آنها افتخار کرد.

وی تصریح کرد: آنها در سنگرشان محکم و استوار به مأموریت خود ادامه می‌دهند تا امید در دل هموطنان بروید. علی‌رغم بی‌مهری‌ها به کار خود ادامه می‌دهند، علی‌رغم کوتاهی‌هایی که ما مدیران داشتیم. آنها لحظه‌ای از تلاش نایستاده‌اند. این همکاران غمخوار همه بودند، اما غمخوار خود نبودند.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره جشنواره نیز گفت: جشنواره پژواک به همت نیروهای پرتلاش رادیو، مثل یک جشنواره بیست‌ساله به بلوغ رسیده است.

وی اضافه کرد: جشنواره به اتفاقات خوب رسیده و ابتکار خوبی هم دارد که در آن بین مستندساز رادیویی استان و مستندساز رادیویی تهران فرقی نیست.

جبلی اظهار کرد: مستندساز رادیویی ثابت می‌کند مستند رادیو یک صدای پس‌زمینه نیست؛ یک تصویرسازی فعال با نریشن و مصاحبه و … است.

وی در پایان گفت: کار مستندساز در رادیو به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از مستندساز تصویری است، چون با همان ابزار محدودش باید کار را خلق کند.