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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

جی‌دی ونس: ترامپ دارد پیامی به ایران ارسال می‌کند

جی‌دی ونس: ترامپ دارد پیامی به ایران ارسال می‌کند

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا اعلام کرد: ترامپ با انتشار مطلبی درباره خارک، پیامی را به ایران ارسال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اسپن، «جی‌ دی ونس»، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر «ترامپ ویدئویی را که با هوش مصنوعی ساخته شده بود و بمباران جزیره خارک را نشان می‌داد، منتشر کرد. چرا او چنین کاری کرد؟»، ادعا کرد: ترامپ دوست دارد در شبکه‌ های اجتماعی موضوعاتی را بیان کند. او دارد پیامی به ایرانی‌ها می‌فرستد.

معاون رئیس‌ جمهور آمریکا ادامه داد: می دانیم که آن ها به شلیک به کشتی رانی تجاری ادامه می دهند. ما همچنان ابزارهای زیادی برای جلوگیری از شلیک ایران به سوی کشتی‌ های تجاری در اختیار داریم. رئیس جمهور می خواهد بگوید که این کار را متوقف کنید و یا اینکه با تبعات آن مواجه شوید!

وی در تلاش برای فرافکنی مشکل کمبود مهمات در ارتش این کشور به دلیل تجاوز به ایران ادعا کرد: به خاطر بایدن الان کمبود مهمات داریم نه جنگ با ایران!

به خاطر بایدن الان کمبود مهمات داریم نه جنگ با ایران

این در حالیست که ترامپ بامداد امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه تروث‌ سوشال ویدئویی کوتاهی را منتشر کرد که در آن بمباران، انفجار و آتش‌ سوزی گسترده در ذخایر نفتی جزیره خارک دیده می‌شود. واکنش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ویدئوی ساخته هوش مصنوعی ترامپ این بود: توئیت‌ های ترامپ خنده‌ دار است و شرایط در خارک آرام و مناسب است.

کد مطلب 6933473

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 2
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      واقعا پیش خودتان راجب ایران چه فکری کردیدوماخوب می دانیم دریایی ازسلاح هایتان باهمکاری دوستان اروپایی تان رادرجنگ علیه ایران به کارگرفته و بازنتوانستیداراده ی ایرانی هاراکم کنیدوخوب می دانیم جنگ یخ زده تان هم برای کشاندن ومعطل کردنا به جهت تولید سلاح هایتان وپرکردن انبارهایتان است وخوب می دانیم که به همه ی کشورهای همراهتان چقدرباج داده ایدامابزودی صبرخداتمام وپاسخ ظلمتان درجهان راخواهدگرفت این باردشمنتان خداست.
    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 1
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      در واقع این درسته که آنها کمبود مهمات دارن حالا چه تقصیر بایدن باشه یا تقصیر جنگ با ایران مهم نیست. اصل ماجرا درست است.
    • حمزه IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 2
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      غلط میکند!!چرا؟برای اینکه حمله کرده نتیجه نگرفته حالا چنین تصمیمی گرفته!! بهش بگید هرجایی هست همانجا بتمرگید!!!بهمراه همدستش نتانیاهوی وحشی وخیانت کاروغده سرطانی در خاورمیانه!!!! این دو نفر درآسیای ما ننگ هستند!!باید هرچه زودتر به درک واصل شوند و مسلمانان جهان به جشن و شادمانی بپردازند!!! آمین آمین*
    • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 1
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      به نظر اینجانب فقط یک جواب دارد ؟ بله یا خیر

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