از جهاد خودکفایی تا «باور ۳۷۳»؛ روایت یک مسیر برای استقلال آسمان ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست-هادی رضائی: آسمان، نخستین میدان مواجهه با بسیاری از تهدیدات علیه یک کشور است؛ جایی که فاصله میان «امنیت» و «ناامنی» گاه به اندازه چند ثانیه تصمیم‌گیری، چند کیلومتر رصد و چند لحظه واکنش سریع است. از همین رو، پدافند هوایی را باید یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ امنیت و تمامیت ارضی هر کشور دانست؛ نیرویی که مأموریتش تنها مقابله با یک تهدید در آسمان نیست، بلکه ایجاد چتری مستمر برای حفاظت از مردم، زیرساخت‌ها، مراکز حیاتی و دیگر نیروهای دفاعی کشور است.

در جمهوری اسلامی ایران، این مأموریت طی چند دهه گذشته مسیری متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ مسیری که از وابستگی شدید به تجهیزات و فناوری‌های خارجی در دوران پیش از انقلاب آغاز شد و در سال‌های پس از انقلاب، به‌ویژه با شکل‌گیری جهاد خودکفایی، به سمت ایجاد دانش، فناوری و توانمندی بومی حرکت کرد. جنگ تحمیلی نیز این واقعیت را بیش از پیش آشکار کرد که نمی‌توان امنیت آسمان یک کشور را به تجهیزات، قطعات، اطلاعات و اراده قدرت‌های خارجی گره زد؛ چراکه در شرایط بحران، آنچه تعیین‌کننده است، توان واقعی و در دسترس برای دفاع از کشور است.

در چنین شرایطی، توجه به پدافند هوایی و ضرورت تقویت استقلال آن، به یکی از محورهای مهم سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. تصمیم برای استقلال نیروی پدافند هوایی، در ادامه همین نگاه راهبردی، زمینه‌ای را فراهم کرد تا این نیرو بتواند متناسب با جغرافیا، تهدیدات و نیازهای عملیاتی کشور، مسیر توسعه مستقل خود را دنبال کند؛ مسیری که امروز نمودهای آن را می‌توان در سامانه‌ها و دستاوردهای بومی حوزه پدافند هوایی مشاهده کرد.

اما قدرت پدافندی صرفاً در سامانه‌های راداری، موشکی و تجهیزات پیشرفته خلاصه نمی‌شود. پشت هر سامانه عملیاتی، مجموعه‌ای از انسان‌ها، دانش، آموزش، تجربه و تصمیم‌گیری قرار دارد. نیرویی که باید در تمام ساعات شبانه‌روز آماده باشد، تهدید را پیش از آنکه به مرحله اقدام برسد شناسایی کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، واکنش متناسب نشان دهد. از همین منظر، آموزش نیروی انسانی و تربیت افسرانی که بتوانند در شرایط پیچیده و متغیر میدان نبرد تصمیم درست بگیرند، بخش جدایی‌ناپذیر قدرت پدافند هوایی است.

۱۰ شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، فرصت مناسبی برای بازخوانی همین مسیر است؛ مسیری که در آن «خودکفایی» تنها به معنای ساخت یک تجهیز یا سامانه نبوده، بلکه به معنای انتقال دانش، شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس ملی و ایجاد توانایی برای طراحی، تولید، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مورد نیاز در داخل کشور بوده است.

در همین چارچوب، خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی تفصیلی با امیر فریدونی، فرمانده مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی ارتش، به بررسی روند شکل‌گیری و تقویت توان بومی پدافند هوایی، نقش آموزش و نیروی انسانی در افزایش توان رزم، اهمیت آمادگی دائمی و همچنین نگاه راهبردی رهبر انقلاب به مقوله قدرت دفاعی و امنیت آسمان کشور پرداخته است.

فریدونی در این گفت‌وگو از تجربه‌ای سخن می‌گوید که از روزهای نخست جهاد خودکفایی آغاز شد و امروز به نسلی از نیروهای متخصص رسیده است که دانش و تجربه را به نسل بعد منتقل می‌کنند؛ نسلی که مأموریت خود را در حفظ «چتر امنیتی» کشور تعریف کرده و معتقد است تجهیزات ممکن است در میدان نبرد از بین بروند، اما دانشی که در داخل کشور ایجاد شده، سرمایه‌ای ماندگار و قابل توسعه است.

این گفت‌وگو همچنین روایتی از اهمیت استقلال پدافند هوایی در ساختار دفاعی کشور است؛ از این واقعیت که در جهان امروز، هرگونه تهدید علیه یک کشور می‌تواند از آسمان آغاز شود و از این رو، دفاع مؤثر نیز باید از آسمان آغاز شود. فرمانده مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی ارتش در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که پدافند هوایی باید یکپارچه، خوداتکا، هوشیار و به‌صورت ۲۴ ساعته آماده مقابله با تهدید باشد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از تجربه دیدارها با رهبر انقلاب، تأکید ایشان بر تقویت توان داخلی و اهمیت آموزش «به‌هنگام» سخن به میان آمده است؛ آموزشی که صرفاً به‌روز بودن اطلاعات را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه باید دقیقاً متناسب با نیازهای واقعی میدان و تهدیدات روز باشد.

در نهایت، این گفت‌وگو به یک مفهوم کلیدی می‌رسد؛ مفهومی که می‌توان آن را چکیده بخش مهمی از مسیر طی‌شده در پدافند هوایی دانست: «ما می‌توانیم» و «ما توانستیم». روایتی از یک مسیر چند دهه‌ای که در آن وابستگی جای خود را به خودباوری داده و دانش و تجربه‌ای شکل گرفته که قرار است همچنان به نسل‌های بعد منتقل شود؛ تا آسمان ایران، همچنان در برابر تهدیدات، امن و استوار باقی بماند.

در گفت‌وگویی تفصیلی با امیر فرزاد فریدونی فرمانده مرکز آموزش‌های تخصصی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، درباره مسیر خودکفایی پدافند، نقش تصمیمات راهبردی رهبر شهید انقلاب، ضرورت بازآرایی توان دفاعی پس از تجربه جنگ اخیر، اهمیت آموزش افسران جوان و آینده پدافند هوایی گفت‌وگو کرده است.

استقلال پدافند؛ تصمیمی که آینده را پیش‌بینی کرد

امروز وقتی به مسیر چند دهه‌ای پدافند هوایی نگاه می‌کنیم، شاهد عبور از وابستگی به تجهیزات خارجی و رسیدن به دانش و توانمندی بومی هستیم. اگر بخواهید نقش رهبر شهید انقلاب را در این گذار ترسیم کنید، کدام تصمیم یا فرمان ایشان را نقطه عطف این مسیر می‌دانید؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم و فرارسیدن دهم شهریور، روز پدافند هوایی، و همچنین یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح را گرامی می‌دارم.

برای پاسخ به این سؤال باید با یک نگاه کلان به موضوع نگاه کنیم. آن چیزی که از بزرگان و پیشکسوتان خود آموخته‌ایم این است که در نخستین روزهایی که حضرت آقا مسئولیت شورای دفاع را در دوران دفاع مقدس بر عهده داشتند، در نیروی هوایی بحث جهاد خودکفایی شکل گرفت. در واقع نخستین حرکت‌ها برای رسیدن به خودکفایی از همان دوران آغاز شد.

سؤال این است که چرا در آن مقطع بحث خودکفایی مطرح شد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا استکبار جهانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی ایران مقابله داشت و یکی از اهدافش این بود که کشور نتواند روی پای خود بایستد.

یک کشور زمانی می‌تواند مستقل بماند که قوی باشد

یک کشور زمانی می‌تواند مستقل بماند که قوی باشد. هر کسی که قدرت داشته باشد، زمین بازی را خودش طراحی می‌کند و قواعد بازی را نیز خودش تعیین خواهد کرد. اما اگر کشوری زمین و قواعد بازی را طراحی نکند، دیر یا زود مجبور خواهد شد در چارچوب دیگران حرکت کند.

در آن مقطع ما با محدودیت‌های جدی مواجه بودیم. تجهیزاتی که واقعاً برای صحنه عملیات نیاز داشتیم، در اختیار ما قرار نمی‌گرفت. حتی اگر تجهیزاتی هم داده می‌شد، در شرایط حساس و زمان ضرورت، الزاماً پاسخگوی نیاز ما نبود؛ چراکه دانش، فناوری و روش استفاده از آن در اختیار سازنده اصلی قرار داشت.

ما نیاز داشتیم که بومی شویم؛ اول برای اینکه اطلاعات و توانمندی‌های ما محفوظ بماند، دوم اینکه تجهیزات ما در شرایط بحران و نیاز واقعی کارایی داشته باشد و سوم اینکه هر زمان به فناوری جدید نیاز داشتیم، چون دانش آن را در اختیار داریم بتوانیم آن را تولید و توسعه دهیم.

تجهیزات ممکن است از بین بروند، اما دانش را نمی‌توان از بین برد. امروز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جهاد خودکفایی همین انتقال دانش و ایجاد توانمندی داخلی است.

از باور ۳۷۳ تا نسل جدید سامانه‌های پدافندی

امروز سامانه‌هایی مانند باور ۳۷۳، ۱۵ خرداد و دیگر سامانه‌های بومی پدافندی، نماد این مسیر خودکفایی هستند. با توجه به تجربه جنگ اخیر، اهمیت تصمیمات راهبردی گذشته برای ساخت چنین توانمندی‌هایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استقلال نیروی پدافند هوایی یکی از تصمیم‌های بسیار مهمی حضرت آقا بود یکی از تصمیم‌های بسیار مهمی که حضرت آقا اتخاذ کردند، استقلال نیروی پدافند هوایی بود. خود حضرت آقا بعدها فرمودند که بعد از گذشت زمان اندکی مشخص شد تصمیمی که برای استقلال نیروی پدافند هوایی گرفته شد، چه تصمیم درست و راهبردی بوده است.

این یعنی ایشان یک افق و چشم‌انداز از آینده را مشاهده می‌کردند؛ تصمیم را ابلاغ می‌کردند و مجموعه نیروهای مسلح آن را اجرا می‌کردند. امروز که از آن زمان عبور کرده‌ایم، می‌بینیم آن تصمیم چقدر به‌هنگام و دقیق بوده است.

در جهان امروز، زمانی که کشوری بخواهد بر منطقه‌ای تسلط پیدا کند یا قدرت خود را تحمیل کند، نخستین ابزار آن قدرت هوایی است. اگر شما آسمان را از دست بدهید، قطعاً بخش‌های دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وقتی پدافند هوایی مستقل می‌شود، می‌تواند متناسب با تهدیدات، جغرافیای کشور و نیازهای عملیاتی، تجهیزات خود را تعریف کند، درخواست کند، طراحی کند و بسازد.

این استقلال باعث می‌شود فرماندهان در سطوح مختلف، از رده‌های عالی تا فرماندهان میانی و تاکتیکی، بتوانند تصمیم‌های مؤثر عملیاتی و راهبردی اتخاذ کنند.

پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت، آبرو و موجودیت کشور است. وقتی یک نیرو در خط مقدم قرار دارد، باید بتواند طراحی، برنامه‌ریزی و توانمندسازی خود را انجام دهد. این همان راهبردی است که حضرت آقا سال‌ها قبل پیش‌بینی کردند و امروز ما در حال اجرای آن هستیم.

جنگ اخیر؛ آزمونی برای آمادگی پدافند

تجربه جنگ اخیر بار دیگر اهمیت پدافند هوایی و آمادگی دائمی این نیرو را نشان داد. از نگاه شما مهم‌ترین درس این تجربه برای مسیر آینده پدافند چیست؟

ما در مجموعه پدافند هوایی همواره بر این باور بوده‌ایم که باید متناسب با تهدید، توانمندی خود را افزایش دهیم. تهدید ثابت نیست و طبیعتاً روش مقابله با تهدید نیز نباید ثابت بماند.

آنچه امروز اهمیت دارد این است که دانش و تجربه‌ای که در طول سال‌های گذشته در مجموعه نیروهای مسلح شکل گرفته، مبنای ارتقای توانمندی‌های آینده قرار گیرد.

تجهیزات ممکن است در یک صحنه آسیب ببینند یا از چرخه عملیاتی خارج شوند، اما اگر دانش، تجربه و توان تولید و بازسازی آن در کشور وجود داشته باشد، می‌توان این خلأ را جبران کرد.

این همان معنای واقعی خودکفایی است؛ اینکه برای ادامه مأموریت، وابسته به دیگران نباشیم و بتوانیم متناسب با نیازهای خودمان حرکت کنیم.

آموزش؛ حلقه اتصال دانش و میدان

رهبر شهید انقلاب همواره بر توانایی جوانان و دانشمندان داخلی تأکید داشتند. امروز چگونه این خودباوری را به آموزش و مهارت عملیاتی نسل جدید افسران پدافند تبدیل می‌کنید؟

مراکز آموزشی جدا از مراکز عملیاتی نیستند. فردی که قرار است در هر سطح، در هر حوزه و در هر شرایطی عملیات انجام دهد، محصول همین آموزش‌هایی است که دریافت کرده است.

مراکز آموزشی به دنبال آموزش‌های مهارت‌محور هستند؛ چراکه اگر بخواهیم اقتدار را در یک کشور ایجاد کنیم، باید از آموزش آغاز کنیم.

آموزش یکی از عوامل اصلی توان رزم در کنار تجهیزات و نیروی انسانی است. این آموزش است که به تجهیزات و نیروی انسانی قدرت واقعی می‌دهد. بارها شنیده‌ایم که یک نیروی آموزش‌دیده که در دوران آموزش تلاش می‌کند، می‌تواند از خون ریخته شدن همرزمان خود در میدان نبرد جلوگیری کند.

فرماندهان ما همیشه تأکید کرده‌اند که امروز باید آموزش ببینیم؛ زیرا فردای خطر، زمان آموزش نیست و جان هموطنان و همرزمان ما به عملکرد ما وابسته خواهد بود.

حضرت آقا تأکید داشتند که آموزش باید «به هنگام» باشد؛ یعنی آموزشی که دقیقاً متناسب با نیاز و شرایط روز عملیات باشد.

در مراکز آموزشی تلاش می‌کنیم نیرویی تربیت کنیم که بداند باید قوی باشد، هوشیار باشد، کار اطلاعاتی را درست انجام دهد، دیده‌بانی دقیق داشته باشد و در برابر تهدیدات مختلف، چه شناختی و چه فیزیکی، آمادگی لازم را کسب کند.

پدافند هوایی و تغییر ماهیت تهدیدات

تهدیدات هوایی امروز نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده‌اند؛ از پهپادهای کوچک و کم‌هزینه تا موشک‌های کروز و بالستیک. این تغییرات چه الزامی برای دکترین پدافند هوایی ایجاد کرده است؟

امروز شرایط تهدیدات در جهان تغییر کرده است. سرعت بالای پرنده‌های هوایی، توسعه و ارزان شدن پهپادها، تحرک موشک‌های کروز و بالستیک باعث شده است که تقریباً در همه دکترین‌های نظامی دنیا، نخستین مرحله حمله به توان هوایی وابسته باشد.

وقتی ما می‌گوییم سیاست ما عین دیانت ماست، یعنی جمهوری اسلامی ایران به دنبال کشورگشایی نیست؛ ما به دنبال دفاع هستیم و مشروعیت خودمان را با هیچ چیزی معامله نمی‌کنیم.

وقتی تهدید را می‌شناسیم، باید بدانیم در مقابل آن چه نیرویی باید قرار بگیرد. دشمن ممکن است چهره‌های مختلفی داشته باشد و در دوره‌های مختلف با عنوان‌های مختلف ظاهر شود، اما ماهیت تهدید را باید شناخت.

وقتی دشمن و نوع تهدید را می‌شناسیم، مشخص می‌شود نیرویی که باید در مرحله نخست مقابل آن بایستد، پدافند هوایی است. این پدافند باید چند ویژگی اساسی داشته باشد؛ باید یکپارچه باشد، وحدت فرماندهی داشته باشد، خوداتکا باشد، ۲۴ ساعته آماده باشد و توانایی مقابله با قدرت هوایی دشمن را داشته باشد.

همه این ویژگی‌ها ما را به همان راهبردی می‌رساند که حضرت آقا سال‌ها پیش ترسیم کردند؛ یعنی استقلال، خودکفایی و توانمندی داخلی.

اگر استقلال نداشته باشیم، چرخه تصمیم‌گیری طولانی می‌شود. وقتی چرخه تصمیم طولانی شود، زمان واکنش افزایش پیدا می‌کند و افزایش زمان واکنش، قطعاً خسارت به دنبال خواهد داشت.

آمادگی دائمی؛ فلسفه وجودی پدافند

یکی از تعابیر مورد تأکید در خصوص پدافند، «شب نخفتن و روز بیدار بودن» بود. این مفهوم در ساختار پدافند هوایی چه معنایی پیدا می‌کند؟

ماهیت پدافند هوایی، آمادگی دائمی است. شما در زمان صلح و در زمان جنگ، با توجه به مأموریتی که بر عهده دارید، مراقبت‌های خود را به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهید.

ممکن است در یک مأموریت پدافندی، ابتدا در مرحله مراقبت و کشف باشیم و بعد وارد مراحل بعدی شویم، اما اصل موضوع این است که پدافند همیشه باید آماده باشد.

این موضوع از روز نخست به نیروها آموزش داده می‌شود. روش‌های جاری عملیاتی ما نیز همین را دیکته می‌کند که همیشه آماده باشیم، هوشیار باشیم و هر لحظه توان مقابله با تهدید را داشته باشیم.

حضرت آقا بارها تأکید کرده بودند که باید آمادگی کامل در برابر تهاجم هوایی دشمن، ارتباط امن و مستمر، رادارهای قدرتمند و سامانه‌های مناسب وجود داشته باشد.

این به‌هنگام بودن، جزو وظایف ذاتی پدافند هوایی است. ما باید در هر لحظه بتوانیم واکنش درست، سریع و کافی را انجام دهیم.

سبک فرماندهی رهبر شهید انقلاب را چگونه تحلیل می‌کنید و این الگو در محیط‌های آموزشی و نظامی چه کاربردی دارد؟

اقتدار فقط به معنای صدور دستور نیست. فرمانده باید در دل نیروها نیز جای داشته باشد.

ممکن است ما بگوییم یک دستور صادر می‌کنیم و نیرو آن را اجرا می‌کند، اما در شرایط بحران، فرماندهی زمانی اثرگذار است که نیروها با تمام وجود پای کار باشند. این همان چیزی است که می‌توان از آن به عنوان اقتدار بدون استکبار، یا صلابت برآمده از محبت یاد کرد.

فرمانده باید در کنار صلابت، ارتباط انسانی و معنوی با نیروها داشته باشد. این همان الگویی است که حضرت آقا به ما نشان داده بودند. در پدافند هوایی نیز تلاش می‌کنیم همین سبک فرماندهی را دنبال کنیم؛ فرماندهی که هدایت می‌کند، همراه نیروهاست و در کنار دستور و انضباط، روحیه و انگیزه ایجاد می‌کند.

پدافند هوایی چگونه امنیت آسمان را به امنیت و آرامش زندگی مردم پیوند می‌دهد؟

اگر به دوران دفاع مقدس نگاه کنیم، تقریباً عملیاتی را پیدا نمی‌کنید که پدافند هوایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن حضور نداشته باشد. امروز هم همین مأموریت ادامه دارد.

وقتی یک کشاورز با آرامش در زمین خود کار می‌کند، وقتی یک صنعتگر فعالیت اقتصادی خود را انجام می‌دهد، وقتی نیروهای سطحی در مأموریت‌های خود حضور دارند، همه این‌ها به دلیل وجود یک چتر امنیتی در آسمان کشور است.

شاید مردم همیشه این حضور را به صورت مستقیم نبینند، اما نتیجه آن را در آرامش زندگی خود احساس می‌کنند.

اگر آسمان در اختیار دشمن باشد و هر لحظه امکان حمله وجود داشته باشد، آیا جامعه می‌تواند آرامش داشته باشد؟

قطعاً پاسخ منفی است. این چتر پدافندی است که امنیت را ایجاد می‌کند؛ امنیتی که همه آن را می‌بینند اما شاید همیشه حضور آن را احساس نمی‌کنند. ما مدافعان آسمان ولایت هستیم و وظیفه داریم این امنیت را حفظ کنیم.

اشراف رهبر شهید به مسائل تخصصی نظامی

فرماندهان ارتش همواره از دیدارهای تخصصی با رهبر شهید انقلاب سخن گفته‌اند. اشراف ایشان به مسائل نظامی و پدافندی را چگونه به یاد می‌آورید؟

در دیدارهایی که خدمت حضرت آقا داشتیم، آنچه برای ما بسیار برجسته بود، صلابت و اقتدار ایشان بود. در کنار این صلابت، اشراف دقیق ایشان به مسائل نظامی و توجه به موضوعات تخصصی برای فرماندهان بسیار آموزنده بود.

این دیدارها برای ما فقط یک جلسه گزارش‌دهی نبود، بلکه کلاس درس مدیریت، فرماندهی و نگاه راهبردی بود. توصیه‌های ایشان همیشه این بود که چگونه قوی‌تر شویم، چگونه توانمندی‌های خود را افزایش دهیم و چگونه بتوانیم این چتر امنیتی را برای کشور مستحکم‌تر کنیم.

آخرین دیدار شما با رهبر شهید انقلاب چه زمانی بود و مهم‌ترین توصیه‌ای که در آن دیدار دریافت کردید چه بود؟

آخرین دیدار ما با حضرت آقا در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ بود. در آن دیدار، ایشان نسبت به عملکرد پدافند هوایی و نیروی هوایی ابراز رضایت داشتند. توصیه‌های بسیار ارزشمندی نیز مطرح کردند؛ اینکه چگونه در این مسیر بتوانیم خودمان را قوی‌تر کنیم، توانمندی‌هایمان را افزایش دهیم و مأموریت اصلی خود را که ایجاد و حفظ چتر امنیت برای کشور است، بهتر انجام دهیم.

این توصیه‌ها برای ما یک مسیر و راهبرد است؛ مسیری که باید با تلاش، آموزش، خودباوری و تقویت توان داخلی ادامه پیدا کند.

امروز نیز این مسیر برای ما همان مسیر است و تجربه‌های به‌دست‌آمده، ضرورت حرکت در همین جهت را بیشتر کرده است.

حالا که چند ماه از شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب گذشته است، مجموعه پدافند هوایی ارتش چه عهدی با آرمان‌ها و راهبردهای دفاعی ایشان دارد؟

عهد ما، عهد سربازی است. سرباز عهد خود را می‌داند؛ وظیفه او مشخص است. ما عهد سربازی داریم؛ همان عهدی که با ولی‌نعمت خود داریم و آن را ادامه خواهیم داد.

ما بر سر این عهد ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.

همان‌گونه که مردم همیشه پشتوانه و پشتیبان این کشور بوده‌اند، ما نیز فرزندان همین مردم هستیم و وظیفه خود می‌دانیم که در مسیر دفاع از امنیت و استقلال کشور ثابت‌قدم باشیم.

«ما می‌توانیم»؛ میراثی فراتر از افراد

اگر بخواهید بزرگ‌ترین میراث نظامی و معنوی رهبر شهید انقلاب برای نسل جدید افسران پدافند هوایی را در چند کلمه خلاصه کنید، چه می‌گویید؟

اگر بخواهم در دو جمله خلاصه کنم، بزرگ‌ترین میراث این مسیر این است: «ما می‌توانیم» و «ما توانستیم».

ممکن است افراد تغییر کنند یا از این دنیا بروند، اما آن دانشی که ایجاد شده، آن تجربه‌ای که در مجموعه نیروهای مسلح شکل گرفته و آن علمی که به دست آمده، باقی خواهد ماند.

دانش را نمی‌توان از بین برد. این دانش هر روز در حال توسعه، گسترش و انتقال به نسل‌های بعدی است.

ما این مسیر را ادامه خواهیم داد، آموزش خواهیم داد و از آن در مسیر دفاع از کشور استفاده خواهیم کرد.

اگر بخواهید برای افسران جوان پدافند هوایی که قرار است در سال‌های آینده مسئولیت دفاع از آسمان کشور را بر عهده بگیرند، یک پیام داشته باشید، آن پیام چیست؟

اینکه هیچ‌گاه نباید از تقویت خودمان غافل شویم.

باید همیشه آموزش ببینیم، آماده باشیم، دانش خود را افزایش دهیم و به توان داخلی تکیه کنیم. تجربه میدان به ما نشان می‌دهد که آمادگی، زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش از وقوع تهدید ایجاد شده باشد.

بنابراین باید همیشه برای روزی که ممکن است نیاز به توان ما باشد، آماده باشیم؛ چراکه در زمان خطر دیگر فرصت ساختن توانمندی وجود ندارد.

در دهم شهریور و روز پدافند هوایی، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟

ما بر عهد و پیمان خود ایستاده‌ایم و تا آخر نیز خواهیم ایستاد.

همان‌گونه که مردم عزیز ایران همواره پشتوانه این کشور بوده‌اند، ما نیز فرزندان همین مردم هستیم.

ما فرزندان مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای عزیز هستیم و ادامه‌دهندگان مسیر انقلاب اسلامی هستیم و همچنان در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های آن حرکت خواهیم کرد.

دشمنان و یاوه‌گویان باید بدانند که خیال باطل برای چیره شدن بر این ملت راه به جایی نخواهد برد.

ملت ایران و نیروهای مسلح آن، با تکیه بر ایمان، دانش، توان داخلی و روحیه ایستادگی، همچنان از امنیت و استقلال کشور دفاع خواهند کرد.