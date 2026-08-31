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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

با پیشنهاد رئیس قوه‌ قضاییه؛

عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۵۰۰ محکوم به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۵۰۰ محکوم به مناسبت میلاد پیامبر(ص)

به مناسبت میلاد پیامبر (ص) دستور اجرای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام میلاد باسعادت حضرت ختمی‌ مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شده بود که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تصمیم‌گیری در این خصوص را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای نیز پس از بررسی‌های لازم، دستور اجرای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را صادر کرد.

کد مطلب 6933529

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    نظرات

    • علی IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      5 0
      پاسخ
      الهی شکر ممنون از همگی مخصوصا رهبر عزیز و جناب آقای اژه ای .که دل کلی خانواده هارو شاد کردند ممنون
    • علی IR ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      ممنون از هر دو بزرگوار که دل کلی خانواده هارو شاد کردند 🙏
    • فاطمه IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      7 0
      پاسخ
      چطور بفهمیم چه کسانی شامل شدند میشه لطفا یکی جواب بده
      • مسلم IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
        6 0
        سلام احتمالا بعد جزئیاتش منتشر میشه
      • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
        2 0
        تقريبا بعد ده روز اعلام میشه اسامی ... یا زنگ و اس میزنند یا باید دادسرا قسمت عفو و بخشودگی بری
    • محمد مهدوی سیاوشی IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      10 0
      پاسخ
      با کمال تقدیر وتشکر از رهبرعالی قدر کشور عزیزمان وجناب آیت الله محسنی اژه ای که این کار بزرگ را در حق زندانیان انجام دادند ودل خانواده های زیادی را شاد کردن

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