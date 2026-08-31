به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در پی پیگیریهای مکرر رسانههای محترم از روابط عمومی پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» درباره موضوع کنار گذاشته شدن آقای نوید محمدزاده از این پروژه توضیحاتی در خصوص این موضوع به شرح زیر ارائه میشود:
پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» یک پروژه فرهنگی و هنری است که فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی فعالیت میکند.
در خصوص اظهارنظر ۱۰ روز گذشته آقای نوید محمدزاده درباره حمایت از فلسطین نیز لازم به تأکید است که پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» هیچگونه واکنش یا موضعگیری در قبال این اظهارنظر نداشته و در این خصوص نیز به نظر و دیدگاه آقای محمدزاده احترام گذاشته است.
بنابراین، این موضوع هیچ ارتباطی با کنار گذاشته شدن ایشان از پروژه ندارد؛ چراکه اگر دلیل این تصمیم، حمایت ایشان از فلسطین بود، میبایست این اتفاق ۱۰ روز پیش رخ میداد.
خداحافظی پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» با آقای نوید محمدزاده به دلایل مختلف دیگر، از جمله نقض تعهدات قراردادی و رفتارهای غیرحرفهای، اخلال در روند تمرینات و آمادهسازی پروژه و به تبع آن متشنج شدن فضای تمرین و اجرای این پروژه بزرگ صورت گرفته و هیچگونه مسئله سیاسی، مالی یا موضوع دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل نبوده است.
عوامل پروژه «آرش» تا امروز تلاش کردند این مشکلات را تحمل کرده و فضای پروژه را مدیریت کنند، اما با تداوم این شرایط، در نهایت ناچار به اتخاذ تصمیم برای کنار گذاشتن ایشان از پروژه شدند.
لازم به ذکر است این پروژه نمایشی قرار است در روز ۱۵ شهریور به صحنه برود و این قطع همکاری کارِ گروه سازنده را سخت میکند، اما رعایت اصول حرفهای و انضباط برای این پروژه در اولویت بوده و هست.
پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» برای آقای نوید محمدزاده در ادامه مسیر کاری و هنریشان آرزوی موفقیت دارد.
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