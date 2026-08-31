۴ معبر و تقاطع در مشهد تغییر نام یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شهر برگزار شد و در این جلسه و به منظور گرامیداشت ارزشهای ملی و پاسداشت مقام شامخ شهدا، نامگذاری چند تقاطع و معبر شهری در مشهد تغییر یافت.
در راستای تصمیمات اخیر مدیریت شهری مشهد مقدس و با تصویب شورای اسلامی شهر، نامگذاری معابر و تقاطعهای پرتردد به شرح زیر ابلاغ شد.
بر این اساس، تقاطع بلوار احمدآباد و بلوار شهید کلاهدوز از این پس با عنوان «اقتدار» شناخته خواهد شد. همچنین، تقاطع بلوار امامیه و بلوار شریعتی به نام «مقاومت» و تقاطع بلوار شاهد و بلوار شریعتی نیز به نام «صلابت» نامگذاری شدند.
علاوه بر این، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شورای شهر مشهد تصمیم گرفت معبر فرعی «حضرت قائم (عج) ۳۲» واقع در بلوار حضرت قائم (عج) را با حفظ شماره، به نام شهید والامقام «جواد رمضانی» مزین کند.
این تغییرات با هدف هویتبخشی به فضاهای شهری و زنده نگاه داشتن یاد و نام شهدا و مفاهیم ارزشی در سطح شهر مشهد صورت گرفته است و به زودی تابلوهای جدید با عناوین فوق در محلهای مذکور نصب خواهد شد.
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