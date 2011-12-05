"روسیه واحد" برنده انتخابات شد/ راه دشوار پوتین برای ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتیجه رای گیری در انتخابات دومای دولتی نشان می دهد که حزب روسیه واحد بخش بزرگی از کرسی های خود در دوره قبلی پارلمان را از دست داده هرچند توانسته است بار دیگر اکثریت پارلمانی را همچنان حفظ کند.

نتیجه شمارش آرا در انتخابات روز گذشته نشان می دهد که اکثریت این حزب به زیر50 درصد و تعداد کرسی های آن در پارلمان به 238 کرسی کاهش یافته است. در مقابل، حزب کمونیست روسیه که از رقبای اصلی حزب روسیه متحد محسوب می شود، توانسته میزان آرای خود را از ۱۱.۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۹ درصد و تعداد کرسی های خود را از پنجاه و هفت کرسی به نود و دو کرسی در پارلمان جدید افزایش دهد.

بر همین اساس، حزب چپگرای "روسیه عدالت محور" تعداد کرسی های خود در دومای دولتی را از 38 کرسی به 64 کرسی و حزب راستگرای لیبرال دموکراتیک نیز تعداد کرسی ها خود را از40 کرسی به 56 کرسی افزایش داده اند.

دومای دولتی روسیه 450 کرسی دارد و اعضای آن با رای مستقیم مردم برای دوره های پنج ساله انتخاب می شوند. کرسی های دومای دولتی براساس سهم احزاب مختلف از کل آرای ریخته شده به صندوق ها به این احزاب اختصاص می یابد و در انتخابات سال ۲۰۰۷، حزب روسیه متحد با کسب بیش از ۶۴ درصد آرا، توانسته بود سیصد و پانزده کرسی را در اختیار بگیرد.

طبق قوانین انتخاباتی روسیه، کرسی های دومای دولتی بر اساس آرای کسب شده توسط احزابی که دست کم ۷ درصد آرا را کسب کرده باشند بین آنها تقسیم می شود. احزابی که درصد آرای انتخاباتی آنها بین ۶ تا ۷ درصد باشد هر کدام دو کرسی و احزابی که درصد آرای انتخاباتی آنها بین ۵ تا ۶ درصد باشد، یک کرسی در اختیار می گیرند.

با کسب اکثریت در مجلس دومای دولتی، انتظار می رود که حزب روسیه واحد بتواند بار دیگر دولت را تشکیل دهد هر چند به گفته ناظران، نتیجه این انتخابات ضربه سنگینی به اعتبار و حیثیت سیاسی دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری و رهبر حزب، و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر و نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری وارد کرده است.

میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه اندکی بیش از ۶۰ درصد اعلام شده که ۳ درصد کمتر از میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۰۷ بوده است. به این ترتیب، کاهش محبوبیت این حزب در میان مردم روسیه می تواند به رهبری ناکارآمد مدودف و رویگردانی شماری از رای دهندگان از ولادیمیر پوتین تعبیر شود.

از آنجا که موفقیت حزب روسیه واحد همواره به حمایت گسترده مردم از ولادیمیر پوتین نسبت داده می شد، مخالفان پوتین کاهش محبوبیت حزب را نیز نشانه از میان رفتن نفوذ او در میان رای دهندگان دانسته اند.

برخی ناظران گفته اند که رای دهندگان روسی ناخرسندی خود را از دولت و رهبری آن نشان دادند و با رویگردانی از حزب حاکم، نسبت به روند ایجاد یک طبقه حکومتگر قدرتمند و نه چندان سالم در اطراف ولادیمیر پوتین اعتراض کردند.

مقامات دولتی نارضایی مردم از سیاست های دولت را پذیرفته اند اما گفته اند که ولادیمیر پوتین همچنان از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار است و اطمینان داده اند که او با رای قاطع مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد.