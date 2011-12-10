روزهای پنجشنبه به قرآن آموزی دانش آموزان اختصاص پیدا کند

محمد ابراهیم محمدی در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سال جاری از مدارس قرآن نیز استقبال خوبی صورت گرفت که این امر نشان دهنده تمایل دانش آموزان به یادگیری آموزه های اسلامی است.

وی با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت شناسایی توانمندی های دانش آموزان را به دنبال داشته و شور و نشاط را در میان آنان تقویت می کند افزود: از ویژگی های اوقات فراغت در سال جاری درگیر کردن و امضای تفاهم نامه با ادارات مختلف از جمله استانداری، صدا و سیما، فنی و حرفه ای و تربیت بدنی بوده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه نیز گفت: این تفاهم نامه در راستای ارتباط دانش آموزان با حوزه و ارتقاء فرهنگ دینی و معنوی به امضا رسیده است.

وی در زمینه محورهای اوقات فراغت نیز بیان داشت: آموزش و پرورش در زمینه برگزاری اوقات فراغت به محورهای مهارت آموزی، بومی سازی، دانش آموز محوری و ایجاد نشاط در میان دانش آموزان توجه می کند.

وی در زمینه غنی سازی اوقات فراغت بیان کرد: تعداد دانش آموزان بهرمند از اوقات فراغت از 210 نفر در سال گذشته به 314 نفر در سال جاری افزایش داشته که این امر نشان دهنده گام های مثبت آموزش و پرورش و دستگاه های مختلف بوده است.

وی اشاره ای هم به اعتکاف دانش آموزی داشت و بیان کرد: در ماه مبارک رمضان اعتکاف دانش آموزی در100 مسجد و برای حدود 2 هزار دانش آموز انجام شد که این امر در ایام فراغت و تابستان حرکتی عظیم و ارزشمند بود.

وی تاکید کرد: سال جاری در بحث غنی سازی اوقات فراغت مسابقات ورزشی، مسابقات قرآنی و فرهنگی و هنری که کشوری بوده در سطح استان نیز برگزار شده است.